Moje dete je ugroženo, nemam šta da izgubim: Aleksandra otkrila da je Uroš zabranio da se čuje sa ćerkom, Ivan se umešao i napravio karambol! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila paklenu četvorku, Ivana Marinkovića, Aleksandru Nikolić, Milovana Minića i Milovasavu Pravilović.

Aleksandra je otkrila u kakvom je sad odnosu sa ćerkom, otkako joj je Uroš zabranio da se viđaju i čuju.

- Pričamo lepo o svemu. Kad smo se vraćale ona mi je rekla celu situaciju, njoj je otac rekao za Milovana... Meni je to morbidno da tako malom detetu priča takve stvari, mislim da ona treba da uživa u detinjstvu. Nikad od nje ništa ne bih sakrila u životu. Kad je došla kod mene bila u super, a kad je krenula počela je da plače... Rekla je da je tužna jer se rastaje od mene. Posvetila sam joj se ta tri dana, malo mi je bilo - govorila je Aleksandra, a onda pustila glasovnu poruku svoje ćerke, pa nastavila:

- Delovala mi je jako tužno. Ja sam rekla da ćemo da ispoštujemo tatu. Rekla je da se više nećemo čuti, nego u petak da dođem po nju. Ja u petak od pet popodne do nedelje do pet popodne mogu da budem sa njom, tačno u minut. On je opasan manipulator, to znaju samo žene koje prolaze kroz isto što i ja. Ovo je sve istina. Borićemo se sudski, ali je prljava igra. Ja sam se istinom borila na sudu i kad sam kriva, ja uvek pričam istinu. Jako mi fali dete, navikla sam na nju. Mislim da joj trebam, vidim da to nije ta energija. Ona sa mnom ne sme da razgovara kako želi. Rekla mi je da tata dolazi po dve nedelje na putovanja i da je ostavlja samu sa nekom dadiljom. Uroš je jednom rekao da je dete produkt, a za mene nije. Vidim da je mala bila željna mene, pričala je kako me je čekala i plaši se da ja ne odem - nastavila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nego je videla šta mu majka radi. Šta priča ova klošarka raspala? Ovaj g*vnar je o njenom detetu i mužu pričao sve najgore i sad mi treba da sedimo i ćutimo. Šta se tebi dogodilo? Pljuvala si oca svog deteta najgore na svetu, zajedno sa ovim g*vnarom od kojeg sam te ja branio dva meseca - umešao se Ivan.

- Ovako se ponašaju muškarci koji su i dalje zaljubljeni u neku ženu - rekla je Aleksandra.

- Milovan je ušao u rekao da je najgora majka na svetu koja je pušila dva prsta Ivanu i k*rala se. Ova gospođa (Milosava) je rekla da ulazi u rijaliti da spasi svoje dete, a samo sam je ja branio. Ovaj Gargamel je nju gazio, a ova kravetina smrdljiva sad sedi u beloj haljini. Što lažeš? - pričao je Marinković.

- Meni ovo nije normalno da čovek sa kojim sam bila mesec dana mene provocira - dodala je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ušla u telefone i skinula šta treba, nemoj da se sekiraš, to je sve vezano za dete - dodala je Milosava.

- Ja sam dobija starateljstvo čim sam došla na suđenje. Moje dete je živelo i preko mojih mogućnosti. Svaki moj momenat je bio posvećen mom detetu. Davao je 100 evra alimentacije, a on je mene tužio jer ga ja nisam isplatila dok sam bila u rijalitiju. Moje dete je ugroženo, živi pod stresom. Ja nemam više šta da izgubim - govorila je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

