Lepi Mića stao na put novoj ljubavi: Gledateljka zadrhtala od žudnje za Ivanom Marinkovićem, pokušala da izvuče broj telefona, pa usledio ŠOK! (VIDEO)

Kakav šok u emisiji!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović.

- Ivane, mogu li dobiti tvoj broj telefona? Ja sam u Ivana zaljubljena od Parova. Svi znaju da je on moja ljubav. Imala sam dvojicu ali su uvek podsećali na Ivana. Tresu mi se ruke - rekla je gledateljka.

- Fale dva broja - diktirao je Ivan.

- Kao što ti meni fališ - rekla je gledateljka.

- Zovi Mašu, piši joj na Instagram. Maša ima odobrenje od mene da ti da poslednja dva broja - rekao je Ivan.

- Evo ulazim na Instagram. Nije za*ebancija kunem ti se u svoju baku koja me odgajala. Ja bih za tebe otišla na kraj sveta - rekla je gledateljka.

- Ne može! Dobio sam poruku od Miće da si ti tranvestit. Kaže Urošev drug - rekao je Ivan.

- Kakav Mića, kakav tranvestiti - rekla je gledateljka, nakon čega je Ivan pozvao Lepog Miću:

- Dobro jutro. Ivane pazi da te furija ne odnese. Ja mislim da je to Furija i da je tako zove - rekao je Mića.

- Odfurao te Boga da Bog da - rekla je gledateljka.

- Nek kaže ja sam ta i ta, šta babu gura - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

