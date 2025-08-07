AKTUELNO

Domaći

ŠOK PRIZNANJE! PREMA SVIM ŽENAMA SA KOJIMA SAM BIO OSEĆAM NEŠTO: Ivan Marinković progovorio o bivšim ljubavima, odnosu sa Jelenom, a ovu situaciju sa Željkom NIKADA NEĆE ZABORAVITI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Otkrio sve do detalja!

Ivan Marinković sinoć je gostovao u najnovijem izdanju emisije "Narod pita", pa je tom prilikom stao pred kamere našeg portala i otkrio sve o odnosu sa Jelenom Ilić, sinom Željkom, bivšim ženama, ali i Miljani i Mariji Kulić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne dešava se ništa između nas, juće su mi najavili da će da se uključi u emisiju i da objavi poruke koje ja šaljem. Ja sam slobodan i šaljem poruke svim ženama koje su slobodne. Prema svim ženama sa kojima sam bio osećam nešto -rekao je Ivan.

- Sa Željkom je sve super, malopre je dobio neki poklon i čuli smo se na video poziv. Ništa Miljani ne zameram, Marija je tamo glas razuma. Kad su krenuli na more, nikada neću zaboraviti taj momenat. Marija ulazi u kola, a Željko je već unutra, ja ih pakujem, a ona je okreće ka meni i plače. Ono kad u trenutku pustiš suzu, tad mi je bilo jasno da je ona dobra baka i da brine o njemu -rekao je Ivan.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita najnovije nesti

#Zadruga

#elita 8

#elita narod pita

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

IVAN ŽELI DA KONTAKTIRA LENU, TVRDI DA LIČI NA NJEGOVU MAJKU! Marinković progovorio o svojoj deci i odnosu sa Miljanim Kulić (VIDEO)

Zadruga

Jednu nisam mogao da pustim, a drugu... Gastoz progovorio o odnosu sa bivšim devojkama! (VIDEO)

Domaći

Stigle reakcije Sofijinih najbližih! Njen drug progovorio o njenom odnosu sa OŽENJENIM muškarcima, pa se osvrnuo na vezu sa Terzom (VIDEO)

Domaći

SOFI PROLAZI KROZ PAKAO NAKON ELITE 8: Suočila se sa mnogim problemima, a onda joj UKRALI TELEFON! Evo kako komentariše AFERU SA DEVOJKOM i odnos sa M

Domaći

Ovo ime će nositi sin Jovane Jeremić i Dragana Stankovića! Voditeljka otkrila sve planove! Seli se u novu luks vilu, a evo šta će uraditi sa stanom! (

Zadruga

Morao sam da joj skrenem pažnju: Gastoz progovorio o odnosu sa Anđelom, otkrio da li je ispravila svoje greške prema njemu! (VIDEO)