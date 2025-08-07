ŠOK PRIZNANJE! PREMA SVIM ŽENAMA SA KOJIMA SAM BIO OSEĆAM NEŠTO: Ivan Marinković progovorio o bivšim ljubavima, odnosu sa Jelenom, a ovu situaciju sa Željkom NIKADA NEĆE ZABORAVITI (VIDEO)

Otkrio sve do detalja!

Ivan Marinković sinoć je gostovao u najnovijem izdanju emisije "Narod pita", pa je tom prilikom stao pred kamere našeg portala i otkrio sve o odnosu sa Jelenom Ilić, sinom Željkom, bivšim ženama, ali i Miljani i Mariji Kulić.

- Ne dešava se ništa između nas, juće su mi najavili da će da se uključi u emisiju i da objavi poruke koje ja šaljem. Ja sam slobodan i šaljem poruke svim ženama koje su slobodne. Prema svim ženama sa kojima sam bio osećam nešto -rekao je Ivan.

- Sa Željkom je sve super, malopre je dobio neki poklon i čuli smo se na video poziv. Ništa Miljani ne zameram, Marija je tamo glas razuma. Kad su krenuli na more, nikada neću zaboraviti taj momenat. Marija ulazi u kola, a Željko je već unutra, ja ih pakujem, a ona je okreće ka meni i plače. Ono kad u trenutku pustiš suzu, tad mi je bilo jasno da je ona dobra baka i da brine o njemu -rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.