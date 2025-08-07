MOJ I NJEGOV RIJALITI TEK POČINJE: Milosava spremna da raskrinka Milovana, otkrila detalje poslednjeg susreta sa Aleksandrom: ZNA DA KOD MENE NE MOŽE DA DOĐE (VIDEO)

Milosava stavila sve karte na sto!

Milosava Pravilović sinoć je gostovala u emisjiji "Narod pita" i govorila o odnosu sa ćerkom Aleksandrom Nikolić. Iznela je brojne negativne stavove o zetu kog nikako ne priznaje Milovanu Miniću, pa najavila da mu sprema haos.

- Čule smo se pole tri dana, po par reči. Situacija ja takva kakva jeste. Ja tu ništa ne mogu, niti želim, ona ima 37 godina. Ona zna da ne može kod mene da dođe, ni ja kod nje, ne mogu da se rasplačem pred emisiju -rekla je Milosava, pa dodala:

- Ne mogu da pređem preko nekih reči i stvari. Moj i njegov rijaliti tek počinje. On je nas ocrnio i oblatio kao porodicu. Zašto on vređa mog oca koji je umro i majku. Za moju ćerku ću ratnik biti -rekla je Milosava.

O haosu koji je spremila Milovanu:

- Ja nemam vremena da se bakćem sa Milovanom. Znam situaciju za koju sad ne smem da pričam, ali oni verovatno ne bi bili zajedno. Uroš je spreman na sve, on je otac njenog deteta -rekla je Milosava.

Detaljnije pogledate u nastavku.

Autor: M. V.