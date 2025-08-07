AKTUELNO

Domaći

PRVI SUSRET ALEKSANDRE I MILOSAVE NAKON FINALA ELITE! Majka i ćerka se guše u suzama, a ona ponavlja samo jedno: DOK SAM ŽIVA... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Emotivan susret majke i ćerke!

Milosava Pravilović i Aleksandra Nikolić sinoć su se susrele povodom gostovanja u emisjiji "Narod pita".

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Nisam verovala da ću doći u ovu situaciju da se meni ovo dešava. Nama ovo nije potrebno, mi smo živeli normalnim životom. Treba ovo peživeti, ja sam spremna za moji ćerku da poginem. Svesna sam da će se mnogo toga promeniti, samo to treba doćekati. Meni je ovo jako teško, ja ne idem nigde bez lekova za pritisak -započela je Milosava prilikom susreta sa Aleksandrom.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Majka mi je, ne želim da mi ne razgovaramo. To je moja odluka i to je to. Znači mi kad je njena podrška u pitanju, imam sestre i sve smo borbene za svoju decu. Smatram da svako dete treba da živi pored majke, botićemo se, ap vidimo šta će biti -rekla je Aleksandra.

- Milovana mi nemojte pominjti molim vas, ne želim da čujem za njega. Mene Milovan ne zanima apsolutno. Ne želim mu zlo, ali ga nikada neću prihvaitit, dok sam živa -rekal je Milosava za kraj.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.

