U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Stefanu Kordi.
- Hoćete li prihvatiti Milovana zbog Aleksandre?
- Nikad!
- Kome bi pre dala svoj bubreg Urošu, Milovanu ili Ivanu?
- Ivanu.
- Milosava, ti si u pravu, ali ćerka nema dostojanstvo.
- Ja tu ništa ne mogu, ona ima 37 godina i odlučuje o svemu.
- Zašto ćerki braniš njenu sreću, pusti ih da uživaju.
- Pistila sam ih, neka ih. Ako je ona mogla da pređe preko svega, ja neću.
- Zašto ste se okrenuli protiv Ivana?
- Nisam se okrenula protiv Ivana, ima razlog za sve. Uroš je rekao da Aleksandra nikada neće videti dete ako bude sa Ivanom.
- Jeste svesni da ste ti i Milan postali viralni hit nakon tvoje novogodišnje poste?
- Milan mi je poseban, a svi su mi slatki. Žao mi je što nije večeras tu makar da sedi sa strane.
- Da možeš da biraš koga bi izabrača za muža svoje ćerke iz "Elite 8"?
- Luka i Ivan -zaključila je Milosava.
Detaljnije pogledajte u nastvaku teksta:
Autor: M. V.