INSTA REŠETKA! Milosava izabrala zeta iz Elite, pa otkrila da je Aleksandru ucenio bivši muž: AKO URADI JEDNU STVAR NIKADA NEĆE VIDETI SVOJE DETE (VIDEO)

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Stefanu Kordi.

- Hoćete li prihvatiti Milovana zbog Aleksandre?

- Nikad!

- Kome bi pre dala svoj bubreg Urošu, Milovanu ili Ivanu?

- Ivanu.

- Milosava, ti si u pravu, ali ćerka nema dostojanstvo.

- Ja tu ništa ne mogu, ona ima 37 godina i odlučuje o svemu.

- Zašto ćerki braniš njenu sreću, pusti ih da uživaju.

- Pistila sam ih, neka ih. Ako je ona mogla da pređe preko svega, ja neću.

- Zašto ste se okrenuli protiv Ivana?

- Nisam se okrenula protiv Ivana, ima razlog za sve. Uroš je rekao da Aleksandra nikada neće videti dete ako bude sa Ivanom.

- Jeste svesni da ste ti i Milan postali viralni hit nakon tvoje novogodišnje poste?

- Milan mi je poseban, a svi su mi slatki. Žao mi je što nije večeras tu makar da sedi sa strane.

- Da možeš da biraš koga bi izabrača za muža svoje ćerke iz "Elite 8"?

- Luka i Ivan -zaključila je Milosava.

Detaljnije pogledajte u nastvaku teksta:

Autor: M. V.