INSTA REŠETKA! SRAMOTA ME JE, KAJEM SE: Milovan progovorio o greškama koje je napravio u Eliti i odnosu sa Milosavom: Evo da li planira da VERI Aleksadru (VIDEO)

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Milovanu Miniću.

- Palnitaš li zaprositi Aleksandru Nikolić i mati decu sa njom?

- Planiram, ako bude sve u redu naravno.

- Da li si se čuo sa bivšom suprigom?

- Nisam.

- Pre si izgledao kao tipičan seksi muškarac, šta se dogodilo sa tobom u tom smislu?

- Zapustio sam se, ali se vraćam. Smršao sam 25 kilograma i počeo sa treningom, biće sve kako treba.

- Šta ćeš ako sevnu varnice između Aleks i Ivana kao nekad?

- To je nemogića mislija.

- Uroš je za tebe institucija. Zar zaista misliš da si u bilo čemu bolji od njega?

- Čovek koji se tako ophodi prema bivšoj ženi, za mene ne može biti institucija.

- Da li si opet pokušao da stupiš u kontakt sa Milosavom kako bi spustio loptu?

- Nisam opet pokušavao sem jedanput, neću opet pokušavati.

- Kako živiš sa sramotom koju si naneo porodici, detetu, tuđem detetu i tuđoj porodici?

- To je stvar koja me jede i dugo će me jesti. Kajem se zbog svih stvari koje sam napravio i izgovorio. Kajem se i sramota me je, bio sam mangup i sad moram da iznesem to kako treba -zaključio je Milovan.

