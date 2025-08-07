U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Milovanu Miniću.
- Palnitaš li zaprositi Aleksandru Nikolić i mati decu sa njom?
- Planiram, ako bude sve u redu naravno.
- Da li si se čuo sa bivšom suprigom?
- Nisam.
- Pre si izgledao kao tipičan seksi muškarac, šta se dogodilo sa tobom u tom smislu?
- Zapustio sam se, ali se vraćam. Smršao sam 25 kilograma i počeo sa treningom, biće sve kako treba.
- Šta ćeš ako sevnu varnice između Aleks i Ivana kao nekad?
- To je nemogića mislija.
- Uroš je za tebe institucija. Zar zaista misliš da si u bilo čemu bolji od njega?
- Čovek koji se tako ophodi prema bivšoj ženi, za mene ne može biti institucija.
- Da li si opet pokušao da stupiš u kontakt sa Milosavom kako bi spustio loptu?
- Nisam opet pokušavao sem jedanput, neću opet pokušavati.
- Kako živiš sa sramotom koju si naneo porodici, detetu, tuđem detetu i tuđoj porodici?
- To je stvar koja me jede i dugo će me jesti. Kajem se zbog svih stvari koje sam napravio i izgovorio. Kajem se i sramota me je, bio sam mangup i sad moram da iznesem to kako treba -zaključio je Milovan.
Autor: M. V.