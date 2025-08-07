AKTUELNO

Domaći

OVO SE NE PROPUŠTA! Večeras u NAROD PITA stižu Aneli Ahmić i Mateja Matijević: Spremite se za emisjiju o kojoj će svi pričati!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Veliko superfinale najgledanijeg rijalitija "Elita 8" održano je nedavno na TV Pink i oborilo je sve rekorde gledanosti. Učesnici su privukli veliku pažnju javnosti tokom boravka u Beloj kuću, a samo su najbolji digurali do superfinala.

Kako se život aktuelnih učesnika koji su punih deset meseci intrigirali javnost svojim boravkom u "Eliti" nastavio i nakon superfinala. Redovno ćete imati priliku da na TV Pink gledate emisiju "Narod pita".

Foto: Pink.rs

Večeras od 22h na TV Pink startuje novo izdanje emisije "Narod pita", a voditeljka Ana Radulović ugostiće Aneli Ahmić i Mateju Matijevića.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Popularni dvojac gledaoci željno iščekuju da ugledaju u vrućim stolicama. Večeras će gledaoci odgovore na sva pitanja moći da čuju direkton iz njihivih usta.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

VEČERAS NA TV PINK - NE PROPUSTITE EMISIJU O KOJOJ ĆE BALKAN BRUJATI!

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita najnovije nesti

#Zadruga

#elita 8

#elita narod pita

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

O OVOJ EMISIJI ĆE SVI PRIČATI: U Narod pita stižu Aleksandra, Milovan, Ivan i Milosava! Vreme je da sve izađe na čistac

Domaći

OVO SE ČEKALO! Večeras u NAROD PITA stiže bivši ljubavni par, Ana i Korda OČI U OČI, a sa njima i Uroš Stanić, spremite se za paklenu emisiju

Domaći

Večeras će goreti Balkan! U Narod pita stižu Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, nakon Elite spremni da iznesu stvari na čistac o njihovom odnosu

Domaći

VEČERAS PADAJU MASKE! U studio stiže paklena trojka - Terza, Sofija i Slađa Poršelina! Spremite se za veče puno preokreta: NAROD PITA OD 22H NA TV PIN

Domaći

Susret bivših ljubavnika večeras u NAROD PITA: Sandra i Luka oči u oči nakon Elite 8, a sa njim stiže i Uroš Stanić, spremite se za paklenu emisiju

Domaći

BIĆE ŽESTOKO: Večeras u NAROD PITA stiže paklena trojka! Aneli će se suočiti sa Sandrom i Kačavendom, vreme je da stvari izađu na čistac