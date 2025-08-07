AKTUELNO

INSTA REŠETKA! Ivan Marinković otkrio sve o susretu sa Željkom i Lenom, pa potkačio Enu Čolić: ONA JE NAVEĆE DNO DNA (VIDEO)

Autor: M. V.

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Ivanu Marinkoviću.

- Po čemu si ti to bolji od Molovana?

- Po svemu...

- Kako si mogao da to uradiš malom Željku i da li si video Lenu?

- Koga sam ispalio? Nisam ipalio, bio sam sa Željkom, ali nisam otipao na more. Sa Lenom se nisam video.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Ko ti je ispao najbolji prijatelj u Eliti? Nabroj tri osobe.

- Niko mi nije ispao najbolji prijatelj, to nisam ni očekivao. Neka bude Lea, Snupi i Dušica Jakovljević.

- Ivane, zašto si pun kompleksa? Pogledaj svoj život i sebe, pa onda komentariši Enu.

- Ena je najveće dno dna koje se pojavilo u rijalitiju i to ćemo tek da dokažemo.

- Kakva je ono odvratna perverzija bila sa Deniz Dejm na afterpartiju Elite 8? Jesi li i ti afferuša?

- Tu smo Deniz i ja ponovili neku tradiciju, ne bih rekao da je to perverzija.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: M. V.

