INSTA REŠETKA! Aleksandra otkrila koje estetske korekcije je radila, pa se osvrnula na zajenički život sa Milovanom: Evo koga smatra najvećom ljigom Elite 8 (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Aleksandri Nikolić.

- Da li je tvoja majka uspela rastaviti tebe i Molovana?

- Pa, nije

- Šta si sve uradila na sebi? Koje plastične operacije?

- Grudi, nos i botoks.

- Kako je bilo u ulozi ljubavnice, da li si se dobro snalazila i da li te je grizla savest?

- Grizla me je savest.

- Želiš li se udati za Milovana i imati sa njim decu?

- Nisam razmišljala o tome sad u skorije vreme.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Nabroj najvećih deset ljiga iz Elite 8.

- Munja, Sofija, Ivan... Ima ih...

- Da li si se čula sa bivšim mužem Urošem, a da tema nije vaše dete?

- Jesam i sve je vezano za dete.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Da li znaš da je Marijana došla sama na suđenje bez Uroša da bi Milovan nastavio da je gazi?

- Ne!

- Kakav je bi susret sa ćerkicom?

- Bio je predivan, nadam se da ću svaki dan da provodim sa njom.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: M. V.

