U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Aleksandri Nikolić.
- Da li je tvoja majka uspela rastaviti tebe i Molovana?
- Pa, nije
- Šta si sve uradila na sebi? Koje plastične operacije?
- Grudi, nos i botoks.
- Kako je bilo u ulozi ljubavnice, da li si se dobro snalazila i da li te je grizla savest?
- Grizla me je savest.
- Želiš li se udati za Milovana i imati sa njim decu?
- Nisam razmišljala o tome sad u skorije vreme.
- Nabroj najvećih deset ljiga iz Elite 8.
- Munja, Sofija, Ivan... Ima ih...
- Da li si se čula sa bivšim mužem Urošem, a da tema nije vaše dete?
- Jesam i sve je vezano za dete.
- Da li znaš da je Marijana došla sama na suđenje bez Uroša da bi Milovan nastavio da je gazi?
- Ne!
- Kakav je bi susret sa ćerkicom?
- Bio je predivan, nadam se da ću svaki dan da provodim sa njom.
Autor: M. V.