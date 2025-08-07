NIKAD TURBULENTNIJA NOĆ NA PINKU! Milovan i Ivan zaratili za vreme reklama, Aleksandra odmah zvala POLICIJU, a evo čiju stranu je izabrala Milosava: DRAMA KAKVA SE RETKO DEŠAVA (VIDEO)

Haos kakav se retko dešava obeležio je noć za nama!

Sinoć su u emisiji "Narod pita" gostovali Milosava Pravilović, Aleksandra Nikolić, Milovan Minić i Ivan Marinković.

Tokom emisije situacija među gostima je bila nikad napetija, a sve je eskaliralo u pauzi za reklame.

Naime, Ivan je započeo sa pretnjama na raćin Aleksandre i Milovana, Milosava je stala na njegovu stranu, te je u zgradi Pinka nastao opšti haos među bivšim rijaliti učesnicima.

Aleksandra je bila prinuđena da zbog ivanovih pretnji pozove policiju kako bi je otpratila kući nakon emisije jer strahuje za svoju sigurnost.

- Neraščišćeni odnosi, Ivan je u pravu. Ja sam na Ivanovoj strani, ne želim da se mešam. Milovan uvaljuje Aleksandru u probleme, on je ocrnio i nagrdio, teško mi je da je gledam u ovom haosu. Neću da se mešam, oni su zajedno i neka rade šta god hoće. Ja se ne mešam, kad dođe do fizičkih obračuna, onda ne kažem da neću -rekla je Milosava dok su se Ivan i Molovan žestoko sukobljavali.

Ivan je u jednom trenutku zapretio Milovanu i Aleksandri da će ih nakon emisije sačekati "njegovi ljudi", a rijaliti par je ovo ozbiljno shvatio.

- Direktna pretnja, ja zovem policiju. Zove ljude da ga voze u šumu, zovem policiju da dođe da nas isprati kući. Zabrana prilaska, ja neću da trpim nasilje -ponavljala je Aleksandra.

- Nasilje si trpela od ovog klošara, znaš kako si se tresla. Videćeš u pola šest pi*ko jedna smrdljiva -rekao je Ivan.

- Pi*ka te rodila, a pijan ku*ac te pravio -rekao je Milovan.

- Je*aću vam ja mamu svima -rekao je Ivan.

- Popušićeš nam ku*ac oboma -rekao je Milovan.

- Dobor veče, jedan čovjk preti meni i mom partneru. Kaže da će neko doći ujutru u pola šest da na svodi u šumu. Ja se bojim za svoju bezbednost, molim vas da neko dođe po završetku emisije. U pitanju je Ivan Marinković koji je pretio, a sada i fizički nastnuo na mog partnera. Rekao je da će u pola šest dovesti ljude da nas odvedu u šumu da nas malteretiraju -rekla je Aleksandra dok je razgovarala sa policijom.

Kako je izgledala drama u studiju i kako Milosava komentariše istu, pogledajte u nastavku teksta:

Autor: M. V.