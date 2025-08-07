PINK.RS PAPARACO! Stefan Karić dogovara pripreme za SVADBU? Evo gde smo uhvatili popularnog učesnika Elite 8 (FOTO)

Stefan Karić uhvaćen u jednom beogradskom lokalu!

Popularni učesni "Elite 8" Stefan Karić, uslikan je u jednom od najluksuznijih lokala u Beogradu na vodi, gde je proveo izvesno vreme u društvu dvojice nepoznatih muškaraca.

Naš paparaco zabeležio je ovaj susret, a ono što posebno intrigira javnost jeste tajming. Naime, Karić je nedavno za Pink.rs otkrio da se ženi 6. novembra, a sudeći po fotografijama, moguće je da je ovaj susret upravo deo priprema za venčanje.

Misteriozni muškarci s kojima je Karić sedeo nisu poznata lica sa javne scene, ali mogli bi biti njegovi prijatelji ili poslovni partneri.

Podsetimo, Stefan je i ranije za kamere portala Pink.rs nagovestio da će na ludi kamen stati 6. novembra 2025.

Autor: M. V.