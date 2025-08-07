JANJUŠ ULAZI U ELITU 9: Željko Mitrović najavio SUPERSTAR SEZONU, detalji ugovora bivšeg košarkaša ostaviće vas bez teksta! (VIDEO)

Televizija Pink se uveliko priprema za novu televizijsku sezonu, koja će prema rečima vlasnika Pink Media Group Željka Mitrovića, biti ubedljivo najjača do sada.

Gledaoce očekuju brojne nove emisije iznenađenja, serije, filmovi, kvizovi, ali i nova deveta sezona Elite - ubedljivo najgledanijeg rijaliti programa na našim prostorima.

Nakon što su Aleksandra Nikolić, Maja Marinković, Filip Đukić i Bora Santana potpisali ugovore sa Željkom Mitrovićem za novu sezonu najspektakularnijeg rijalitija, te time potvrdili učešće u Eliti 9, usledio je i naredni ugovor sa zvezdom rijalitija, a radi se o Marku Janjuševiću Janjušu.

- Janjuš, došao je i taj dan... Da li si spreman? - pitao je Željko.

- Ovo kao da potpisujem za Mančester - našalio se Janjuš.

- Ovo je i više nego Mančester. Neka je sa srećom - poručio je Željko Mitrović.

- Janjuša već svi znaju ova sezona će biti nepnovljiva, ova "Elite" će biti superstar. Buridan je francuski filozof iz 14. veka, bavio se slobodnom voljom i njegov magarc je umro gladan između dva plasta sena jer nije mogao da se odučli koji će... Ne govorim ovo zbog Maje i Aleksandre... Njega sam već dobio u košaraci, verujem da će ovo biti neponovljiva sezona. Čuo sam da je dobar u trojkama, idu mu s pola terena. Ne mislim na te trojke. Dobar je u košarci, biće sporta, očekujemo nadrealno dobru sezonu - pričao je Željko.

- Od mene kao učesnika ''Elite'' očekuje se ono što sam svih ovih godina pružio, ne računajući neke situacije o kojima neću da pričam. Mislim da sam najbolji u stvarima koje trebaju za šou i nije se rodio taj koji je mogao da bude ono što sam ja. Trudiću se da budem još bolji - govorio je Janjuš.

- Volim kad je ovako nadobudan, obično ti pljusnu. Još jedan ugovor i nadam se da nisam preterao ni za milimetar kad sam rekao da će po svim kategorijama ovo da bude neponovljiva sezona - dodao je Željko Mitrović.

Kako saznajemo, Željko Mitrović je ugovorom obavezao Janjuša da 20 odsto svog honorara usmeri deci bez roditelja ili samohranim majkama. Takođe, izazvao ga je na roler-basket koji je Mitrović patentirao i svakako je svetski prvak u njemu.

Autor: A. Nikolić