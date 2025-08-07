Žestok udarac za Terzu: Dok se on ne odvaja od Slađe, mala Barbala uživa u društvu Uroša Stanića! (FOTO)

Sve isplivalo na društvenim mrežama!

Učesnik "Elite 8" Uroš Stanić danas je iznenadio sve svoje pratioce objavama na društvenoj mreži Instagram. Naime, on je lep dan iskoristio da se vidi sa prijateljicom Milicom Veličković i upozna njenu ćerku Barabaru.

Njih dvoje su podelili sa brojim pratiocima kako su uživali u jednom restoranu. Ovaj prizor sigurno se neće svideti Borislavu Terziću Terzi, koji je sa Urošem žestoko ratovao, a ostaje da vidimo da li će komentarisati upoznavanje Stanića sa njegovom ćerkom.

Autor: A. Nikolić