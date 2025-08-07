AKTUELNO

Domaći

Žestok udarac za Terzu: Dok se on ne odvaja od Slađe, mala Barbala uživa u društvu Uroša Stanića! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Sve isplivalo na društvenim mrežama!

Učesnik "Elite 8" Uroš Stanić danas je iznenadio sve svoje pratioce objavama na društvenoj mreži Instagram. Naime, on je lep dan iskoristio da se vidi sa prijateljicom Milicom Veličković i upozna njenu ćerku Barabaru.

Važno je da nam je lepo: Slađa Pošelina otkrila da li je u vezi sa Terzom, progovorila o putu na Bali, pa otkrila kako se Bora oseća nakon prvog susre

Foto: Instagram.com

Njih dvoje su podelili sa brojim pratiocima kako su uživali u jednom restoranu. Ovaj prizor sigurno se neće svideti Borislavu Terziću Terzi, koji je sa Urošem žestoko ratovao, a ostaje da vidimo da li će komentarisati upoznavanje Stanića sa njegovom ćerkom.

SVI NA OKUPU! Terza i Milica uhvećeni u šetnji sa ćerkicom Barbarom! Brižan tata se ne odvaja od svoje naslednice, dok mama ne skida osmeh sa lica! (F

Autor: A. Nikolić

