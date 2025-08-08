Od te veze nema ništa, on nije zaljubljen: Pevačica najavila RASKID Gastoza i Anđele, žestoko razvezala jezik!

Gastoz i Anđela Đuričić u rijalitiju "Elita 8" imali su burnu vezu, ali sad uživaju u ljubavi!

Iako su malo pred finale raskinuli, oni su iz Bele kuće izašli ruku pod ruku, a potom su rešili i da obnove vezu.

Pevačica i rijaliti učesnica Zorica Marković otkrila je kakvo mišljenje sada ima o pobedniku ''Elite 8'' sa kojim je bila izuzetno bliska, a dotakla se i njegovog odnosa sa Anđelom.

- Gastoz i ja smo uvek bili dobri, on je za mene ljudina, tamo ih je sve pre**šao, preveslao ih je kao majmune. Njegova stvar je s kim će da bude, ali mislim da će on i Anđela raskinuti svakako. Ta veza je čista budalaština - kaže Zorica Marković za "Informer" i dodaje da on nije jedini momak koji je upoznao roditelje Đuričićeve:

- Nije ni prvi ni poslednji koji je upoznao njene roditelje. Ponavljaju se rijaliti priče, imaju fanove, i dan danas mnogi parovi dobro žive od fanova i to baš dobro žive. Održavaju veze samo zbog toga. Ne kažem da to radi Gastoz, ali što, pa nije isključeno, ima pravo. Moje mišljenje je da od te veze nema ništa. Nije on zaljubljen u Anđelu. On vozi svoj život kako treba. Da nije bilo njega, nje ne bi bilo ni na mapi.

Autor: A. Nikolić