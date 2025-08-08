AKTUELNO

Domaći

Od te veze nema ništa, on nije zaljubljen: Pevačica najavila RASKID Gastoza i Anđele, žestoko razvezala jezik!

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs ||

Gastoz i Anđela Đuričić u rijalitiju "Elita 8" imali su burnu vezu, ali sad uživaju u ljubavi!

Iako su malo pred finale raskinuli, oni su iz Bele kuće izašli ruku pod ruku, a potom su rešili i da obnove vezu.

pročitajte još

Nije ni slutila šta je čeka: Gastoz odugovlačio odlazak u Đenoviće, pa Anđeli priredio dan za pamćenje! Đuričićeva otkrila sve detalje! (FOTO)

Pevačica i rijaliti učesnica Zorica Marković otkrila je kakvo mišljenje sada ima o pobedniku ''Elite 8'' sa kojim je bila izuzetno bliska, a dotakla se i njegovog odnosa sa Anđelom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gastoz i ja smo uvek bili dobri, on je za mene ljudina, tamo ih je sve pre**šao, preveslao ih je kao majmune. Njegova stvar je s kim će da bude, ali mislim da će on i Anđela raskinuti svakako. Ta veza je čista budalaština - kaže Zorica Marković za "Informer" i dodaje da on nije jedini momak koji je upoznao roditelje Đuričićeve:

pročitajte još

Ljubavna idila u Crnoj Gori: Pogledajte kako Anđela i Gastoz uživaju na moru, romantični kadrovi ostaviće vas bez daha! (FOTO)

- Nije ni prvi ni poslednji koji je upoznao njene roditelje. Ponavljaju se rijaliti priče, imaju fanove, i dan danas mnogi parovi dobro žive od fanova i to baš dobro žive. Održavaju veze samo zbog toga. Ne kažem da to radi Gastoz, ali što, pa nije isključeno, ima pravo. Moje mišljenje je da od te veze nema ništa. Nije on zaljubljen u Anđelu. On vozi svoj život kako treba. Da nije bilo njega, nje ne bi bilo ni na mapi.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

#Andjela Djuric

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Gastoz

#Gastoz i anđela

#Narod Pita

#Nenad Marinković Gastoz

#andjela i gastoz

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo su prvo uradili u Crnoj Gori: Umesto morskih plodova, Anđela i Gastoz navalili na ovaj srpski specijalitet (FOTO)

Domaći

OVO SU SVI ČEKALI: Evo kako je protekao susret Gastoza i Anđele sa njenom porodicom i da li su prihvatili zeta (FOTO)

Domaći

ON JE NAJGORI LIK: Karić otkrio šta misli o odnosu Anđele i Gastoza, pa opleo po Urošu Staniću (VIDEO)

Domaći

Gledao sam je na tiktoku, ali sam video da je DRKOŠ: Anđela otkrila čime ju je Gastoz osvojio, on priznao od kad datiraju njegove simpatije prema njoj

Zadruga

Znaš ti da sam ja... Gastoz od Anđele konačno dobio odgovor koji je dugo čekao, sve puca od strasti (VIDEO)

Domaći

Od kamere u sobi do svetala reflektora! Gastoz odneo TREĆU KRUNU u Eliti - Put od Jutjuba, preko estrade, pa sve do Tajlandskog zatvora doveo ga do TR