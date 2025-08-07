AKTUELNO

Gastoz i Milica javno sprdaju Terzu: Od ovih reči neće mu biti dobro, pobednik Elite 8 ga žestoko ponizio! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Drama na društvenim mrežama!

Milica Veličković danas se oglasila za naš portal i otkrila da je Borislav Terzić Terza nije zvao otkako je upoznao ćerku Barabru.

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Terza upoznao malu Barbaru, a onda više nikad nije pozvao Milicu! Ovo su najnoviji detalji

- Upoznao je ćerku i dozvoljeno mu je da je viđa i čuje kad hoće, ali me nije zvao od tada da me pita za nju. Rekao mi je samo da ne može da je vodi sa mnom kod lekara jer nije tu, tako da sve je onako kao što sam mislila da će biti nema pomoći za neke osobe - izjavila je Pink.rs portal Milica Veličković.

Foto: Pink.rs

Ova vest šokirala je mnoge, a ni pobednik "Elite 8" nije ostao imun, pa je ostavio komentar na zvaničnom Instagram profilu portala Pink.rs

ANĐELA I GASTOZ U STRASTVENOM ZANOSU: Popustile im kočnice na plaži, pljušte vreli poljupci! (FOTO+VIDEO)

- Uplatite kredit Terzi - napisao je Gastoz.

- Ne čuje od aftera - dodala je Milica.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

