AKTUELNO

Domaći

VIŠE SE NE KRIJU: Anita Stanojlović i Boškić uživaju u ljubavi, njegova objava sve oduševila (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Anita Stanojlović, pobednica “Elite 7”, konačno je otvorila novo poglavlje svog života. Nakon turbulentnih veza, razvoda i rijaliti lomova, Anita je otkrila da je zaljubljena do ušiju.

Iako se Anita trudila da sve sakrije, delila je samo fotografije s pola lica ili ruke, a nedavno je konačno razrešena misterija ko je njen novi dečko. Pre par dana, pobednica ''Elite 7'' na svom Instagram storiju objavila je da ima dečka, a onda je Pink.rs otkrio o kome se radi.

Foto: Pink.rs

Pre svega je Nenad Marinković Gastoz nedavno posle izlaska otišao da jede i sa fanovima hteo da se našali da je on pobednik i istakao ime lokala brze hrane, ali tom prilikom i slučajno ili namerno usnimio Anitu Stanojlović i svog druga Boškića, te se pokrenula priča da je možda upravo Boškić njen novi dečko.

Foto: Pink.rs

Nakon što je Gastoz objavio snimak Anite i Boškića, naš portal je objavio snimnak sa suprefinalne žurke povodom kraja Elite 8, gde se Anita i Boškić ljube.

Da ljubav cveta i da se oni više ne kriju danas je dokazao upravo Boškić koji je okačio Anitinu sliku na svoj Instagram stori, koji je Anita odmah podelila.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

#Anita

#Anita Stanojlović

#ELITA 7

#Ljubav

#Veza

#boškić

#elita najnovije

POVEZANE VESTI

Domaći

OD MISTERIJE DO EKSPLOZIJE! Pink.rs u posedu snimka Anite Stanojlović i njenog novog dečka: Blistaju u ljubavi, dok se ljube pred svima (VIDEO)

Domaći

VRELA ANITA PO PRIMORJU SKITA! Pobednica Elite se gola valja po krevetu, vreli kadrovi DIŽU PRITISAK! (FOTO)

Domaći

BEZ BRUSHALTERA U LIFTU: Anita Stanojlović raspametila sve objavom, jednu stvar svi komentarisali (FOTO)

Domaći

Saznajemo: Anita Stanojlović napustila bolnicu nakon operacije, evo kako izgleda sada (FOTO+VIDEO)

Domaći

Anita Stanojlović hitno ide u policiju! Pobednica "Elite" doživela ogromnu neprijatnost, pa odlučila da prijavi ceo slučaj, evo o čemu se radi (FOTO)

Domaći

ANITA STANOJLOVIĆ UŽIVA PORED NOVOG DEČKA: Drže se za ruke i sve puca od ljubavi, a evo kako on izgleda (FOTO)