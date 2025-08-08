VIŠE SE NE KRIJU: Anita Stanojlović i Boškić uživaju u ljubavi, njegova objava sve oduševila (FOTO)

Anita Stanojlović, pobednica “Elite 7”, konačno je otvorila novo poglavlje svog života. Nakon turbulentnih veza, razvoda i rijaliti lomova, Anita je otkrila da je zaljubljena do ušiju.

Iako se Anita trudila da sve sakrije, delila je samo fotografije s pola lica ili ruke, a nedavno je konačno razrešena misterija ko je njen novi dečko. Pre par dana, pobednica ''Elite 7'' na svom Instagram storiju objavila je da ima dečka, a onda je Pink.rs otkrio o kome se radi.

Pre svega je Nenad Marinković Gastoz nedavno posle izlaska otišao da jede i sa fanovima hteo da se našali da je on pobednik i istakao ime lokala brze hrane, ali tom prilikom i slučajno ili namerno usnimio Anitu Stanojlović i svog druga Boškića, te se pokrenula priča da je možda upravo Boškić njen novi dečko.

Nakon što je Gastoz objavio snimak Anite i Boškića, naš portal je objavio snimnak sa suprefinalne žurke povodom kraja Elite 8, gde se Anita i Boškić ljube.

Da ljubav cveta i da se oni više ne kriju danas je dokazao upravo Boškić koji je okačio Anitinu sliku na svoj Instagram stori, koji je Anita odmah podelila.

Autor: N.B.