Zajedno vode računa o detetu: Munjez i Stefani na video pozivu, ona uživa dok je u njenom naručju njihov sin

Danijel Dujković Munjez dobio je sina Konstantina sa rijaliti učesnicom Stefani Grujić, a njihovi zajednički momenti putem video poziva zasigurno će raznežiti mnoge.

Munjez nije znao da je Stefani trudna sve dok se ona nije porodila, a nedavno je prvi put upoznao naslednika.

Majka i otac nisu u vezi, ali su našli zajednički jezik zbog malog Koste, kako su ga zvali u "Eliti 8", dok u snimku koji možete pogledati na njihovom Instagram profilu vidimo kako se Munjez šali sa mališanom.

Munjez je, inače, svoje prve utiske o sinu podelio sa medijima.

- Bojao sam se prvog susreta i kako će sve to da izgleda i nisam bio siguran kakav ću osećaj da imam, ali kada sam ga uzeo u ruke znao sam da je to nešto moje. Stidljiv je inače, a ceo dan je proveo kod mene u rukama. Jedva sam čekao sve ovo i nisam mogao da dočekam ovaj dan. Sve se desilo kako treba, prošetao sam sa Stefani, pojeli smo sladoled i želim da izgledamo kao porodica i da Konstantin ima taj vid sreće od strane nas, bez obzira kroz kakve smo turbulencije mi prošli. Pričali smo o svim stvarima, smejali smo se i jako mi je bilo lepo. Odmah sam i njoj napisao da mi je bio prelep dan - rekao nam je Munjez.

