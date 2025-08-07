Ona je sponzoruša: Aneli otkrila informacije o Sandri, progovorila o njenim posetama nepoznatom čoveku u zatvoru pa pomenula Luku

Šok!

Usledilo je novo uključenje u Narod pita, gledajteljka Aleksandra je na samom startu čestitala rođendan Mateji Matijeviću te mu je nakon toga postavila pitanje:

- Da li si u vezi sa Sofi?

- Nisam, družimo se i tako i treba da bude - rekao je Mateja.

- Aneli, pozdravljam te, mnogo te volimo i podržavamo, iskrena si osoba i svaka ti čast, napokon si isšpunjena - rekla je gledateljka.

- Hvala puno - rekla je Aneli.

- Moram da kažem da onakvog oca kao što je Baja ne bih poželela nikome. Nije bitno sa kim je njegovo dete, bitno je da je srećno, ja imam tri sina, i svoje sinove podržavam u svemu - rekla je Aleksandra.

- Čula sam da je Sandra išla u jedan grad u posetu nekom čoveku koji je u zatvoru, ona je išla u Lagano, da ima se*s sa tim čovekom, ona mu je bila kre* šema. Luka je to znao ali nije komentarisao - rekla je Aneli.

- Luka je rekao njoj to veče, nemoj ja da pričam o posetama u zatvoru - dodala je voditeljka.

- On je prećutao, ali ja neću da ćutim. Oni su se se*sali, sponzoriša je, viđa se sa matoricima, a ona je kao svetica, a te su najgore - rekla je Aneli.

Autor: N.B.