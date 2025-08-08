TI SI MUŠKARCIMA OTIRAČ: Gledateljka osula drvlje i kamenje po Aneli, pa vinula Mateju u nebesa! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U emisiju ''Narod pita'' usledilo je uključenje naredne gledateljke, Goce iz Požege, koja je prokomentarisala Mateju Matijevića i Aneli Ahmić.

- Dobro veče, Goca iz Požege je kraj telefona. Mateja, ti si veoma fin i dobar momak. Imaš porodicu za primer, vidi se da si sjajno vaspitan momak. Sve što si govorio u rijalitiju, to je bila činjenica. Moram da se osvrnem na Aneli. Nemam lepo mišljenje o tebi, čula sam šta pričaš o Sandri i jedino sam sa tim saglasna. Mislim da je odlepila za Bajom, želi da ga iskoristi. Tu je prste umešala i konjoglava Milena Kačavenda. E, sad, Aneli, čemu tolika sreća? - upitala je gledateljka.

- Nisam srećna - kazala je Aneli.

- Nisi ti srećna, Aneli. Da ti ja sad objasnim. Veoma si nesrećna. Uvek nađeš nekog muškarca. Luka je dobar, ali ti ne zaslužuješ. Luka je Norin tata? Ti ženo ne znaš ni šta govoriš više. Ti si muškarcima otirač - kazala je gledateljka.

- Nikada to nisam rekla - dodala je Aneli.

- Mogla si da se popraviš makar u ''Eliti 8'', ali si opet katastrofalna ispala - rekla je gledateljka.

- Vaša jedina okupacija u životu je da se bavite mojim likom i delom. Ne znam kakav vi problem sa mnom imate. Mrzite me koliko želite, ja sam sve jača i jača - kazala je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.