VIDIM JEDNU BEBU: Đole Kralja upitao Aneli da li bi se udala za Luku, pa otkrio da će mu roditi dete (VIDEO)

Naredno uključenje u Narod pita, bio je Đole Kralj koji se obratio Mateji Matijeviću:

- Srećan rođendan Mateja - rekao je Đole.

- Hvala ti Kralju moj - rekao je Mateja.

- Ja pozdravljam sve, i naravno moju rijaliti majku Aneli. Imam pitanja za Aneli, da li planiraš da se udaš za Luku i da se preseliš u Srbiju? - upitao je Đole,.

- Gde me to pitaš - rekla je Aneli.

- Ja sam video u kartama jedno malo dete i jedno muško, Luka samo pravi mušku decu. Moraš da mi prokomentarišeš Sandru I Baju, koja se trudi da pokvari odnos oca i sina? - upitao je Đole.

Odgovoriću ti da planiram da se udam za Luku ako me zaprosi, ali plovku neću da komentarišem - rekla je Aneli pa se osvrnula na Baju.-

- Ja ne želim da komentarišem Baju, on je njegov otac, iskreno ne želim. Luka i ja nismo komentarisali to uključenje, vidim po Luki da je razočaran, ja sam se čula to jutro sa njegovom mamom, ona mi je rekla da je on jako loše. Nisam htela da ga pitam išta, niti da ga forsiram, znam da on ne prepoznaje oca. Nisam ga ni pitala, ni savetovala, volela bih da se čuju normalno, ali ja ne želim da se mešam u to. On moju podršku ima u svemu. - rekla je Aneli pa

Usledilo je novo uključenje pa je gledateljka čestitala rođendan Mateji:

- Što nisi bio kraj Sofi, nego kraj Ene?

- Ena je imala greške, a Sofi je bila uz Miću i Stefana i tamo je znala šta i kako da radi. Ja sam mislio da smirim Enu za neke stvari ali nije mi pošlo za rukom - rekao je MAteja.

- Na nju niko ne može da utiče, meni je žao Peje u celoj priči - rekal je Gledajtelja pa je postavila Aneli pitanje:

- Sve te poklone koje primate, ja to ne bih primila, ja bih to nekom poklonila, ja bih to dala nekome kome treba - rekla je gledateljka-

- Što bi smo mi dali poklone koje su oni nama dali - rekla je Aneli.-

- Aneli pre nego što je trebalo da uđeš u osmicu, kojem momku si trebala da daš celu nagradu da tvoji ne znaju jer ne bi ušla u osmicu, ko ti je pretio pa si morala da daš sve te pare? - rekla je gledateljka.

- Kome bih ja dala pare, ko je meni rekao da moram, ne bih ja dala to nikome, mene zanima ko je to i što bih ja dala novac da uđem - rekla je Aneli.

- Morala si da mu daš novac pre nego što si ušla u osmicu - rekla je gledateljka-

- Je l tvrdite to - upitala je Aneli.

- Tvrdim - rekla je gledateljka.

- Tužba - dodala je Aneli.

