DALI SVOJ SUD: Aneli i Mateja dali svoj sud o odnosu Anđele i Gastoza! Evo da li veruju u tu ljubav! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U emisiji ''Narod pita'', večerašnji gosti voditeljke Ane Radulović, Aneli Ahmić i Mateja Matijević dali su sud o odnosu Anđele Đuričić i Mateje Matijevića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si ti slikala Uroša krišom dok se on tuširao? - upitala je voditeljka.

- Ne, nisam. Uroš je znao za to. Ne bih mu davala na značaju. Uroš bi to voleo, ali ja to nikada ne bih uradila da objavim te slike - kazala je Aneli.

- Kakvo mišljenje imaš o Anđeli, Mateja? - upitala je voditeljka.

- Sa Anđelom suštinski imam dobar odnos. Ja sam svoje mišljenje iznosio tokom ''Elite 8'' o njenoj vezi. Vidim sada da uživaju, ako im je lepo, meni ne smeta - kazao je Mateja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bila skeptična u vezi tog odnosa. Mislim, nemam ja šta da verujem ili ne, oni će pokazati da li su pravi ili nisu - kazala je Aneli.

- Dobro veče, Jovan kraj telefona. Aneli, volim te i poštujem. Ne dopada mi se tvoja veza sa Lukom. Ja sam uvek bio za tvoj odnos sa Janjušem. Gledaj makar da se pomiriš sa Asminom, ipak je otac tvog deteta - kazao je gledalac.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

