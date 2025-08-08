AKTUELNO

Preti Luki konstantno: Aneli otkrila da Asmin sve vreme šalje poruke Vujoviću, otkrila da Nora više neće nositi prezime Durdžić (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Dosta joj je svega!

Nakon kraće pauze, Ana Radulović je upitala Aneli Ahmić o njenom dopisivanju sa Lukom tokom emisije.

- Luka ti piše sve vreme - upitala je Ana.

- Da, govori mi da mu Asmin piše sve vreme, on ga zove da se vide. On ga uznemirava, non stop preti, konstantno. Luka se boji za svoj život, preti mu nekim mafijašima. Meni je Asmin govorio kada nađem normalnu osobu, da će me podržati, a njemu je problem što je Luka normalna, i što ga Nora obožava. Ja ću njega prijaviti. Naše dete živi sa mnom i Lukom, oni njega zivkaju konstatno, njemu Asminovi ljudi prete. Ja ne znam šta je razlog što on radi to - rekla je Aneli.-

- Što on to radi - upitala je Ana.

- Ne znam, on je tražio da Nora promeni prezime, ja ću to uraditi, nek on potpiše prezime, i Nora će imati moje prezime - rekla je Aneli.

- Je l će Nora živeti sa vama? - upitala je Ana.

- Nora ne živi ovde, ona je sada sa mnom ići ćemo mi svuda - rekal je Aneliu.-

