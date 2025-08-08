CIRKUS KOLORADO: Aneli i Mateja svima stavili do znanja šta misle o vezi Milovana i Aleksandre! (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ana Radulović ugostila je u emisiji ''Narod pita'' Aneli Ahmić i Mateju Matijevića.

- Milan iz Jagodine je kraj telefona. Želeo bih da čestitam Mateji rođendan. Sve najbolje mu želim od srca. Aneli, veoma si mi draga, podržavam tvoj odnos sa Lukon - kazao je gledalac. Pozdravi puno Luku i Noru ljubi - kazao je gledalac.

- Mateja, da li si se čuo sa Rajačićem? - upitala je voditeljka.

- Da, svakog dana. On je moj drugar iz detinjstva. Videli smo se nekoliko puta - odgovorio je Mateja.

- Aneli, Mateja, kako komentarišete jučerašnju emisiju i svađu Milosave, Ivana, Milovana i Aleksandre? - upitala je voditeljka.

- Sve mi je ono cirkus Kolorado. Ivan je ispao naivan, Aleksandra ga je iskoristila - kazala je Aneli.

- Svi učesnici u ''Eliti 8'' su se šokirali kad su se Milovan i Aleks pomirili. Od tog trenutka su se ponašali kao zaljubljeni tinejdžeri. Ne mogu da kažem da taj odnos podržavam, ali ako su oni srećni, ja sam još srećniji - kazao je Mateja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.