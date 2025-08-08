On joj se ne javlja: Aneli otkrila šta joj se Milica požalila nakon što je upoznao Babrbaru, ovo ju je šokiralo (VIDEO)

Au!

Usledilo je novo uključenje u emisiju Narod pita, gledateljka Kristina iz Novog Sada je upitala Aneli :

- Aneli digni glavu, ove godine si pokazala kakva si dama. Mene zanima da li ti smeša sa Norom preko granice ako nemaš dozvolu Asmina? - uptaila je gledateljka.

- Mogu, donesen je zakon da smem, Nora je sada sa mnom - rekla je Aneli.

- E to je lepo, ali ne brini se za njega, pas koji laje ne ujeda. On je hteo da bude tata, pa neće da bude tata, ne može on da bude otac, otac nije ona koji je napravio, već onaj koji odgaja i voli to dete.a AKo je Nora prihvatila Luku vi treba da uživate u tome.- rekla je Kristina pa je postavila pitanje Mateji:

- Ti si zaljubljen sam u sebe, to je moje mišljenje, tebe pale žebe poput Aleksandre Nikolić, Aneli, ali ti nećeš biti srećan sa njima, jer izguruješ onu pravu suštinu - rekla je Geldateljka.

- Ja volim sebe, ali nisam narcis, iskreno ja kada osetim da sam ugrožen ja reagujem. ali ovo za Aneli i Aleksandru mi je dijametralno, nisu iste - rekao je Mateja.

Aneli je nakon toga otkrila da li se čula sa Milicom nakon Terzinog upoznavanja sa Barbraom:

- Terza se njoj nije javio od kako je upoznao Barbaru, ja jedva čekam da ga vidim da ga pitam zašto tako. Ona je u šoku zbog njegovo ponašanja, on je otišao na Zlatibor i tamo uživa, ja sam, njoj rekla da vidi šta se meni desilo i da povede računa. - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.