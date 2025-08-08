AKTUELNO

NEĆU MU ĆUTATI: Luka Vujović progovorio o Asminu i porukama koje mu je poslao, pa žestoko opleo po njegovom roditeljstvu: DOK SE NE IZVINI, SVAKI DAN ĆU KAČITI SLIKE SA NOROM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Rešio da se oglasi!

Luka Vujović uključio se u emisiju ''Narod pita'', te se osvrnuo na poruke koje mu je danima unazad, kako on tvrdi slao Asmin Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, Luka Vujović je kraj telefona. Evo, malo sam promenio glas, da me ne prepozna neko, da ne kažem Asmin. Da se razumemo, on je mene uvek vređao, želeo je od moje majke da napravi starletu, vređao ju je. Ne znam samo da li se loži na starlete, pa je želeo od moje majke da napravi takvu. Veliki pozdrav za moju ljubav Aneli, kao i Mateju. Sad moram da uozbiljim priču. Ja se nikada nisam oglašavao na temu Asmina. Pre svega zbog Nore, jer sam i ja otac jednog deteta. Uvek sam bio za to, da on bude uz Noru, to je njegova ćerka. E, sad, on bi da bude Baja, a Baja je samo jedan. Asmin uznemirava Aneli i mene, kontantno. Želim Nori da pustim crtani na telefonu, a meni stalno stižu neke poruke i pozivi. Zovu ljudi predstavljaju se kao milioneri. On treba da se izvini Aneli i da pokaže da želi da bude otac, to je važno. Umesto tako da se ponese, on glumi mangupa. Neću mu ćutati. On je krišom objavljivao slike neke, zamislite da sada ja objavim kakve poruke mi je slao. Ja sam insistirao da Nora bude u kontaktu sa Asminom, nisam bio prisan sa Aneli pred njom iz poštovanja, jer Nora ima svog oca. Asmin treba da shvati da je jedino vredno imati dobar odnos sa svojim detetom i da treba poštovati majku svog deteta. On ne zaslužuje trenutno da ima dobar odnos sa ćerkicom, jer nije pokazao nikakvu želju. Jedina osoba koja je kriva jer je razdvojen od ćerkice je on sam. Dok se ne izvini, svaki dan ću kačiti slike sa Norom. Ja sam uz Aneli, ženu koju volim, cenim je i prihvatio sam sve što je njeno. Asmin neka se oglasi, da li je zaljubljen u mene ili u Aneli, neka se izjasni. Ja, dvadeset dana zbog male Nore ćutim i trpim sve ovo što Asmin konstantno radi. Vređao mi je majku, mene je konstantno pominjao. Onda je na sve to, uzeo i krenu da šalje poruke. Siti su sve vreme stizale neke preteće poruke. Ukoliko Sita ode u policiju sa tim porukama koje ima, neko će otići u zatvor. Situ bih zamolio da ne kači neke stvari na Instagram koje kači, ali verujem da je i njoj svega preko glave - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

