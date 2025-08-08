Sada je sve jasno: Luka raskrinkao Asmina, poslao njihove prepiske voditeljki, evo ko je koga prvi zvao (VIDEO)

Nerelano!

Tokom uključenja Luke Vujovića, voditeljka je pročitala šta je Asmin Durdžić okačio na stori.

- Meni nije jasno što ti Luka ne odeš da vidimo šta će biti - rekla je Ana.

- Meni je njega žao, smešan je.- On hoće od mene da dođem u Banja Luku, a ja se plašim, a ako tako nasrtavimi videćete prepiske i njega kao kriminalca na baterije - rekao je Luka.

- On je okačio da si ti njega zvao prvi - rekla je Ana.

- Evo ja šaljem tebi sve da vidiš kakav je on kriminalac na baterije - rekao je Luka.

- On laže pa briše svoje poruke - dodao je Luka.

- Evo ovde se vidi sve, vidi se da je on tebe zvao pre nego ti njega - rekla je Ana.

Autor: N.B.