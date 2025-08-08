Luka je radio kao prostitutka: Asmin se uključio u progoram pa raspalio rafal po Aneli i Vujoviću, njoj poručio da promeni ime u Aneli Istina (VIDEO

Neočekivano!

Nakon Luke u emisiju se uključio Asmin Durdžić koji je opleo po njemu i Aneli:

- Dobro veče, ja sam imao dogovor sa Lukom, ja da nisam hteo da Aneli ide sa Norom, ja bih zabranio. Ja sam imao dogovor sa Lukom da se ne slika sa Norom, a taj dogovor je prekiršila njena majka veštica. Mene je Luka prvi zvao - rekao je ASmin.

- Nemoj da lažeš, lažovu gadni - vikala je Aneli.

- JA sam posao Đedoviću sve, ovde sve govori da ja lažem, ja sam se čuo sa Lukom a on mi je pretio na telefon, govorio mi je da će on meni da pokaže ko sam ja, ja dolazim u Banju Luku, a Luka ako ne dođe on je najveća pi*ketina. On koriti moje dete zarad kadra. Meni je Luka pretio da će on meni da pokaže ko je on, a ko sam ja, ja ću njega da našamaram - dodao je Asmin.

- Ovo su javne pretnje, Luka i ja idemo ujutru u policiju da ga prijavimo - govorila je Aneli.

- Ma on je pi*ketina, sve što sam rekao za njegovu Bilju je istina. On se odrekao svog tate, pa kako on mene da savetuje šta da radim. - rekao je Luka.

- Asmine da li si rekao da Aneli promeni prezime Nori - upitala je Ana.

- Ja sam rekao da spremi papire da promenimo pasoš Nori, Ja sam rekao da je lakše da Nora živi sa majkom ako se Nora preziiva kao ona. Nju treba da bude sramota šta radi. Milan koji je kao pretio, on je bio sa Sitom u kombinaciji. Luka laže kao da ga je rodila Grofica Ahmić. - dodao je Asmin.

- Ja imam dokaz da se tvoj momak je*bavo u Švajcarskoj, bio je prostitutka davao je b*lju matorim švajcarcima za 100evra, onim bauštelcima - rekao je Asmin.

- Ovaj čovek što je sa njim u kolima je i mene zvao - rekla je Aneli.

- Ma ne laži, bre. Molila si me da dođeš u Linc sa detetom - rekao je Asmin.

- Da dolazim zbog tebe, da ti budeš sa deteom, ali mi ćemo od sada na sud - dodala je Aneli.

- Nek se Luka brine o svom sinu, a moje dete da ostavi na miru, promeni ime u Aneli Istina jer se tripuješ da pričaš istinu - dodao je Asmin.

- Ovo što je rekao za Situ je slagao, ona je platila te slike čoveku i a on pravi od nas lažljive i ludake - rekla jeANeli-.

