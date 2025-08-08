NE SME DA SE PRETI MOM SINU: Baja se hitno oglasio nakon Asminovih prozivki na Lukin račun, pa pokazao zaštitnički stav: SUTRA ĆU OBOJICU POZVATI I... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiju ''Narod pita'', uključio se telefonskim putem, Nikola Vujović Baja, koji je prokomentarisao sukob Asmina Durdžića i Luke Vujovića.

- Baja kraj telefona, Lukin tata. Uključio sam se isključivo zbog toga jer ne sme da se preti mom sinu. Ne sme da preti niko, apsolutno. Neka Luka i Asmin reše problem. Evo, ja ću da sednem sa njima, nikakav problem to nije. Neka sednu svi zajedno. Ako hoće, ako neće, onda je to problem. Treba da rešava problem sa ženom sa kojom ima dete, a ne sa mojim Lukom - kazao je Baja.

- Kako komentarišete to što je rekao Asmin na Lukin račun? - upitala je voditeljka.

- Nije mi jasno zbog čega je on krenuo da vređa mog sina. Evo, ja ću sutra obojicu da zovem i da pričam sa njima. Ne znam na šta to liči da se nekom preti - kazao je Baja.

- Asmin je rekao da Vi poznajete nekog čoveka iz Švajcarske i da imate saznanja da je ona radila kao pros*itutka tamo. Kako to komentarišete? - upitala je voditeljka.

- Kao što sam i rekao, ove komentarišem samo sukob Asmina i Luke, ne treću osobu - kazao je Baja.

- Da li ste se čuli sa Sandrom? - upitala je voditeljka.

- Jesam, da, ali ne bih da proičam o čemu pričam sa njom - rekao je Baja.

- Da li je istina da ste se čuli sa Majom Marinković? - upitala je voditeljka.

- Ne. Nikada se nisam čuo sa njom. Ni sa kim se ne čujem iz rijalitija osim sa Sandrom i sa Lukom ću pokušati da stupim u kontakt - kazao je Baja.

- Lepo je što je ovako reagovao. Lepo je da otac brani sina, ja bih dete svoje uvek branila - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.