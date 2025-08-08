AKTUELNO

TI SI LAŽOV I PREVARANT: Gledalac optužio Mateju da je uticao na rasol Peje i Ene, on mu bez dlake na jeziku odgovorio! (VIDEO)

Šok!

U emisiju ''Narod pita'', uključio se naredni gledalac, koji je žestoko opleo po liku i delu Mateje Matijevića.

- Mateja, je ' si se ti ljubio sa Enom u toaletu? - upitao je gledalac.

- Ne, nisam - odgovorio je Mateja.

- Da, jesi, dok je bila sa Pejom. Bio si prepreka njenoj vezi sa Pejom. Tebi su Terza i Munjez bili drugari, oni prevaranti, to govori o tome kakav si ti momak. Strašno kakva si ti osoba. Ti si lažov i prevarant - kazao je gledalac.

- Zaista nikada nisam imao lošu nameru kada je veza Peje i Ene u pitanju. Ja sam neko ko je uvek za sreću, istinski. Ne znam što mislite da sam ja pokvaren. U rijalitiju imam neku dozu kvarnoće, ali nikada da nekom napakostim, zaista - istakao je Mateja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

