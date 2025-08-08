AKTUELNO

Rešio da istera stvari na čistac: Asmin se oglasio, stigao u Bosnu na suočavanje sa Lukom: Ne bude li se pojavio biće najveća... (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Žestoko!

Nakon što su Aneli Ahmić i Luka Vujović okačili sliku sa Anelinom ćerkom Norom, iako je Norin otac Asmin Durdžić zamolio da Luka to ne radi, došlo je do verbalnih sukoba između Aneli i Luke i Asmina.

Naime, ASmin je tražio od Luke da se vide i suoče, a između njih su pale teške reči, te se Asmin noćas uključio u Narod pita i zaratio sa Aneli te je ponovo pozvao Luku na susret u Banja Luku.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

Asmin se sada oglasio i otkrio da je stigao u Bosnu gde je rekao Luki da ga čeka da se suoče:

- Dragi moji, Alibaba je stigao u Bosnu! Pretili i vozio sam celu noć... Čekam i ponovaljam ne bude li se pojavio najveća je pi*ka u istoriji. Prešao sam 600 kilometara - napisao je Asmin, koji je pre toga okačio stori na kojem je po svemu sudeći prozuvao Luku:

Foto: Instagram.com

Naime, on je okačio stori kako vozi sa pesmom Dubioze Kolektiva, Blam, a tekst pesme pogledajte u nastavku.

Da sam dobar, da sam fin, da sam tatin sin, da imam love, i da imam brz automobil.. Ne treba mi posao, ne treba mi cilj, Prst u uho, ja nemam potrebe za tim - glasi tekst pesme a mnogi su zaključili da je posvećena Luki zbog sukoba koji ima sa ocem Bajom.

Foto: Instagram.com

