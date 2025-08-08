Rat bukti: Asmin upitao Luku kada stiže u Bosnu, njegov odgovor ga izbacio iz TAKTA (FOTO)

Ne smiruju se!

Rat između Asmina Durdžića i Luke Vujovića uveliko traje. Naime, kao što je i poznato Asmin je od Luke tražio da ne kači slike i snimike sa njegovom ćerkom Norom koju je dobio sa Aneli Ahmić.

NAkon što je na društvenoj mreži Instagram osvanula slika Luke i Nore, Asmin je rešio da se obračuna sa njim, a obojica su se tokom prošle noći i emisije Narod pita uključili te su obojica izneli svoju stranu priče, te je Durdžić pozvao Vujovića na "suočvanje" u Banja Luku.

Jutros je Asmin upitao Luku kada kreće u Banja Luku, gde mu je Luka odgovorio sa Ljubavi, volim te, srce moje lepo...

- Sve jasno fićfirić, znam da si malo na stranu! Ali da si tolika pizdurimna nisam verovao, ajder pozdrav - napisao je Asmin na Lukinu poruku nakon čega je usledio Lukin odgovor.

- Samo polako, strpljen spašen, ovo je moja zadnja poruka tebi, ti si mangup, ozbiljan kriminalac, takve baš volim. Polako, pa ćemo da vidimo kome si majku uzimao u usta, kome si sve vređao, baš si mangup, ali doći će maca na vratanca, sve u svoje vreme, sada sedi na svoj vibrator i uživaj - poručio je Luka Asminu.

