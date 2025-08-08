AKTUELNO

Domaći

Rat bukti: Asmin upitao Luku kada stiže u Bosnu, njegov odgovor ga izbacio iz TAKTA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne smiruju se!

Rat između Asmina Durdžića i Luke Vujovića uveliko traje. Naime, kao što je i poznato Asmin je od Luke tražio da ne kači slike i snimike sa njegovom ćerkom Norom koju je dobio sa Aneli Ahmić.

pročitajte još

Pink.rs u posedu prepiski Asmina i Luke: Otkriveno ko je kome prvi pretio i zbog čega (FOTO)

NAkon što je na društvenoj mreži Instagram osvanula slika Luke i Nore, Asmin je rešio da se obračuna sa njim, a obojica su se tokom prošle noći i emisije Narod pita uključili te su obojica izneli svoju stranu priče, te je Durdžić pozvao Vujovića na "suočvanje" u Banja Luku.

Jutros je Asmin upitao Luku kada kreće u Banja Luku, gde mu je Luka odgovorio sa Ljubavi, volim te, srce moje lepo...

Foto: Instagram.com

- Sve jasno fićfirić, znam da si malo na stranu! Ali da si tolika pizdurimna nisam verovao, ajder pozdrav - napisao je Asmin na Lukinu poruku nakon čega je usledio Lukin odgovor.

- Samo polako, strpljen spašen, ovo je moja zadnja poruka tebi, ti si mangup, ozbiljan kriminalac, takve baš volim. Polako, pa ćemo da vidimo kome si majku uzimao u usta, kome si sve vređao, baš si mangup, ali doći će maca na vratanca, sve u svoje vreme, sada sedi na svoj vibrator i uživaj - poručio je Luka Asminu.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

#Asmin

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#elita 8

#luka

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gastoz ne želi da se reši Keti! Anđelu ponovo izbacio iz takta, ona mu postavila jasan izbor! (VIDEO)

Zadruga

Pljušte prozivke u kući Odabranih: Munjez i Stefani se okomili na Kristinu Buđevac, bukti rat! (VIDEO)

Zadruga

ŽESTOKO! Ivan i Malivuk oči u oči nakon što su je optužili da je SLOMILA Jelenin parfem! BUKTI RAT! (VIDEO)

Zadruga

RAT U PROGRAMU: Milosava priznala zašto je Aleksandra pobegla od kuće sa 16 godina, Ivanu prekipelo i sve ih urnisao! (VIDEO)

Domaći

NAMERAČILI SE JEDNO NA DRUGO! Teodora pokušala da spusti loptu sa Miljanom, pa se u sve umešao Bebica! BUKTI RAT BIVŠIH LJUBAVNIKA! (VIDEO)

Zadruga

Priča o mom majčinstvu, a svojoj se nije posvetio: Rat Ene i Gastoza ne prestaje, pljušte teške prozivke! (VIDEO)