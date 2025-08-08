AKTUELNO

HAOS NE PRESTAJE: Alibaba besan kao ris čeka Luku u Banja Luci, pljušte žestoke pretnje! Pink.rs u posedu nove prepiske (FOTO)

Foto: Pink.rs

Žestok rat!

Nakon haosa koji se desio prethodne noći u emisiji "Narod pita", kada je Aneli Ahmić otkrila da je Asmin Durdžić pretio Luki Vujeviću, u emsiju su se uključili i Luka i Asmin.

NJih dvojica su na sve moguće načine pokušavali da dokažu ko je koga prvi zvao i zbog čega. Dok je Luka govorio da mu je Asmin pretio i da želi da se susretne sa njim, Asmin je govorio da je Luka njega prvi zvao.

Foto: Pink.rs

Njih dvojica su se dogovorili da se nađu u Banja Luci, a Pink.rs došao je u posed glasovnih poruka koje je Durdžić poslao Vujoviću.

- Druže, j*bem ti mater u p*čku. Šta ja da se čekiram i čekam u hotlelu? Neću sa tobom da se nalazim u hotelu nego napolju. Nisam ja p*der da te g*zim u hotelu. Šta glumiš ti i igraš igre p*derske? Ili kreni ili odj*bi iz mog telefona, j*bem ti Biljanu u usta... Šalješ mi poruke iz Beograda da se čekiram. Evo tu sam i pošalji mi lokaciju da si na putu, a ja ću da te dočekam na putu. Mani me dečijih igara, dovoljno si me već iznervirao, ti i niko drugi svojim glupostima - glasila je glasovna poruka koju je Alibaba poslao Luki.

Foto: Privatna arhiva

Luka je nakon se nakon toga oglasio za naš portal.

- Poslao sam mu u Banja Luku da dođe u hotel, sve mu plaćam i nestao je. Danas ne staje, rekao je kako će sina da mi j*be, ženu bivšu - govorio je Luka.

Foto: Privatna arhiva

Autor: A. Nikolić

