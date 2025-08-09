Baškare se za sve pare: Teodora i Bebica zapalili na more, a od njenih vrućih poza u mini bikiniju neće vam biti dobro! (VIDEO)

Spakovali kofere i zapalili iz Beograda!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić jedan su od parova parova čija ljubav je opstala i nakon dve sezone boravka u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Njih dvoje su odlučili da se malo odmore nakon što su 10 meseci proveli na imanju u Šimanovcima, pa su spakovali kofere i otišli u Crnu Goru.

Teodora je putem storija na svom profilu na društvenoj mreži Instagram podelila nekoliko trenutaka i svojim brojim pratiocima pokazala kako njih dvoje uživaju, ali je svima definitivno najviše zapalo za oko njeno vrelo telo u mini bikiniju.

U galeriji u nastavku ovog teksta pogledajte slike koje je objavila.

Autor: A. Nikolić