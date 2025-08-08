AKTUELNO

Domaći

Slavlje u domu Sanje Stanković: Ovo je za nju poseban dan, odmah se oglasila! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditeljka danas puni 32 godine!

Biviša rijaliti učesnica i voditeljka sa RED televizije Sanja Stanković danas ima veliki povod za slavlje. Naime, ona danas puni 32 godine, a povodom toga se oglasila putem svog profila na društvenoj mreži Instagram.

Foto: Instagram.com

Sanja danas nije bila toliko aktivna, pa je imala potrebu da se zahvali svima koji su se setili njenog rođendana, bez da su to videli na društvenim mrežama.

- Hvala svima koji su se setili bez da postavim bilo šta - napisala je Sanja putem svog storija na društvenoj mreži Instagram.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

