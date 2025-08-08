Slavlje u domu Sanje Stanković: Ovo je za nju poseban dan, odmah se oglasila! (FOTO)

Voditeljka danas puni 32 godine!

Biviša rijaliti učesnica i voditeljka sa RED televizije Sanja Stanković danas ima veliki povod za slavlje. Naime, ona danas puni 32 godine, a povodom toga se oglasila putem svog profila na društvenoj mreži Instagram.

Sanja danas nije bila toliko aktivna, pa je imala potrebu da se zahvali svima koji su se setili njenog rođendana, bez da su to videli na društvenim mrežama.

- Hvala svima koji su se setili bez da postavim bilo šta - napisala je Sanja putem svog storija na društvenoj mreži Instagram.

Autor: A. Nikolić