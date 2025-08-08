AKTUELNO

Domaći

Kačavendin klan se gasira u Bajinom Maseratiju: Lukin otac obezbedio Aneline dušmanke, pogledajte kako uživaju Sofija i Sandra! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Podelile snimak iz besne mašine!

Mnogi su sumnjali da klan Milene Kačavende neće opstati posle "Elite" i da će se ženska družina raspasti čim se se završi najgledaniji rijaliti u regionu, međutim iz dana u dan one demantuju sve koji su imali takvo mišljenje.

pročitajte još

PRIZNAJ ILI DEMANTUJ: Sofija Janićijević odgovorila na najskandaloznija pitanja o Tetovu i Atmiru Albi, pa žestoko potkačila Milicu Veličković!

Foto: Pink.rs

O zajedničkom izlasku Mileninog klana danima se pričalo i pisalo, a sad kad nemaju vremena sve da se okupe viđaju se pojedinačno. Sofija Janićijević danas je uživala u lepom danu sa Sandrom Obradović. Njih dve su se po gradu vozile skupocenim Maseratijem, koji je Sandra dobila od oca Luke Vujovića, Baje, a na društvenim mrežama su sa svojim pratiocima podelile kadrove iz besne mašine.

pročitajte još

Kačavendin klan hara Beogradom: Cele noći lumpovale uz šampanjac i muziku, na ova izazovna izdanja niko nije ostao imun! (FOTO)

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Sandra Obradović

#Sofija Janicijevic

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ON NEKA IDE KUĆI PEŽOOM SA MAMOM: Sandra Obradović se na superfinale Elite 8 dovezla u Bajinom MASERATIJU, Aneli i Luka će POZELENETI kad vide OVO (FO

Domaći

Aneli Ahmić se sprema veliko poniženje u superfinalnoj noći: Lukin otac skovao pakleni plan, u sve umešana i Sandra! (FOTO)

Domaći

Breskvica hitno zvala pomoć! Napravila kolaps usred centra grada, pokvarila joj se besna mašina od 200.000 evra: Pretrnuli smo od stresa

Domaći

UZNEMIRUJUĆE! Pogledajte SNIMAK na kojem se vidi kako je nastradao bivši rijaliti učesnik! POTRESNO! (VIDEO)

Farma

Zna se ko je najspretniji sa varjačom: dve fatalne plavuše i jedna crnka prave salatu od šargarepe (VIDEO)

Zadruga

HAOS: Puca Kačavendin klan, Milovan i Matea se najstrašnije vređaju! (VIDEO)