Kačavendin klan se gasira u Bajinom Maseratiju: Lukin otac obezbedio Aneline dušmanke, pogledajte kako uživaju Sofija i Sandra! (FOTO)

Podelile snimak iz besne mašine!

Mnogi su sumnjali da klan Milene Kačavende neće opstati posle "Elite" i da će se ženska družina raspasti čim se se završi najgledaniji rijaliti u regionu, međutim iz dana u dan one demantuju sve koji su imali takvo mišljenje.

O zajedničkom izlasku Mileninog klana danima se pričalo i pisalo, a sad kad nemaju vremena sve da se okupe viđaju se pojedinačno. Sofija Janićijević danas je uživala u lepom danu sa Sandrom Obradović. Njih dve su se po gradu vozile skupocenim Maseratijem, koji je Sandra dobila od oca Luke Vujovića, Baje, a na društvenim mrežama su sa svojim pratiocima podelile kadrove iz besne mašine.

Autor: A. Nikolić