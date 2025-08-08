AKTUELNO

Maja Marinković ili Ena Čolić? Mateja na teškim mukama, ova pitanja nije mogao ni da sanja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Odgovorio na težak izazov!

Mateja Matijević sinoć je pred početak emisije "Narod pita" odgovorio na naš izazov "Demantuj ili priznaj". Mi smo mu postavili mnoga zanimljiva pitanja, a najveći problem bi mu je da odgovori da li je Maja Marinković bolja riba od Ene Čolić.

pročitajte još

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Mateja je pokušao da objasni svoj odgovor, ali kako je pravilo igra da isključivo odgovara samo sa demantujem ili priznajem, na kraju je potvrdio da mu Maja nije bolja riba od Ene.

pročitajte još

Na kakva je još pitanja odgovorio pogledajte u klipu u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

