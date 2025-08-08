Nemati tangu... Oglasio se Gastoz, svim ženama na plaži poslao važnu poruku! (FOTO)

Hit poruka pobednika Elite 8!

Pobendik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz privlači jako veliku pažnju svojim objavama na društvenoj mreži Instagram, pa je tako i danas iznenadio sve statusom koji je objavio.

Naime, on je poslednjih nekoliko dana bio na moru sa Anđelom Đuričić, a po svemu sudeći osetio je potrebu da se oglasi povodom kupaćih kostima koje žene biraju kad idu na plažu, pa je tim povodom napisao status.

- Realno, blam je danas nemati tangu na plaži - napsao je Gastoz na Instagram statusu uz emotikon koji plače od smeha.

Autor: A. Nikolić