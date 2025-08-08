AKTUELNO

Domaći

Nemati tangu... Oglasio se Gastoz, svim ženama na plaži poslao važnu poruku! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Hit poruka pobednika Elite 8!

Pobendik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz privlači jako veliku pažnju svojim objavama na društvenoj mreži Instagram, pa je tako i danas iznenadio sve statusom koji je objavio.

pročitajte još

OVO SE NE PROPUŠTA! Večeras u NAROD PITA stižu Gastoz, Mića i Uroš Stanić: Zbog njih će goreti studio

Naime, on je poslednjih nekoliko dana bio na moru sa Anđelom Đuričić, a po svemu sudeći osetio je potrebu da se oglasi povodom kupaćih kostima koje žene biraju kad idu na plažu, pa je tim povodom napisao status.

pročitajte još

Gastoz i Milica javno sprdaju Terzu: Od ovih reči neće mu biti dobro, pobednik Elite 8 ga žestoko ponizio! (FOTO)

Foto: Instagram.com

- Realno, blam je danas nemati tangu na plaži - napsao je Gastoz na Instagram statusu uz emotikon koji plače od smeha.

pročitajte još

ANĐELA I GASTOZ U STRASTVENOM ZANOSU: Popustile im kočnice na plaži, pljušte vreli poljupci! (FOTO+VIDEO)

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

#Andjela Djuric

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Gastoz

#Gastoz i anđela

#Narod Pita

#Nenad Marinković Gastoz

#andjela i gastoz

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

PROGOVORILE GASTOZOVE KOMŠIJE! Zemunci otkrili koliko često viđaju pobednika Elite i da li poštuje kućni red: UVEK JE GLAVNA ZVEZDA...

Domaći

One su ti vređale oca: Gledaoc zapenio na Luku zbog ponižvanja Baje, on poslao sinu JASNU PORUKU (VIDEO)

Domaći

Koji su demoni od nje napravili demona: Gastoz zgrožen izjavom bivše devojke, otkrio da sprema njeno RASKRINKAVANJE (VIDEO)

Domaći

Oglasio se Marko Đedović: Nakon napuštanja Elite poslao važnu poruku! (FOTO)

Domaći

Imam sve dokaze, mene niko neće blatiti: Pavle poslao jasnu poruku Gastozu i Anđeli, otkrio sve o vezi sa Đuričićevom, pa najavio RASKRINKAVANJE, a nj

Domaći

Sada je sve jasno: Evo da li se Sofi čula sa bivšom devojkom nakon Elite (VIDEO)