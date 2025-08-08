Pink.rs paparaco: Luka i Aneli ne mare za Alibabu! Dok Asmin besno čeka suočavanje, njih dvoje uživaju na remontu (FOTO)

Šok preokret u jeku drame!

Od sinoć društvene mreže i medije trese haos Asmina Durdžića i Luke Vujovića koji se žestoko prepucavaju pretnjama i prozivkama. Njih dvojica su se dogovorili da se suoče u Banja Luci, a dok Alibaba besno čeka njihov susret, izgleda da Vujović i Aneli Ahmić uopšte ne mare za to.

Naime, njih dvoje su danas rešili da iskoristile slobodno vreme i odu na ulepšavanje kod doktorke Milice Đokić Milenović. Luka i Aneli su doneli odluku da se podmlade i srede svoje lice, a u galeriji u nastavku ovog teksta pogledajte kako je to izgledalo.

Autor: A. Nikolić