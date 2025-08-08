Obećavam da više nikad neću... Alibaba se oglasio iz Bosne, ima novu ŠOK PORUKU za Luku Vujovića! (VIDEO)

Hitno reagovao!

Od sinoć društvene mreže i medije trese haos Asmina Durdžića i Luke Vujovića koji se žestoko prepucavaju pretnjama i prozivkama. Njih dvojica su se dogovorili da se suoče u Banja Luci, a dok je Alibaba besno oščekivao njihov susret, Aneli Ahmić je sa dečkom bila na remontu.

Kad je Alibaba video paparaco fotke na našem portalu odmah se oglasio putem svog profila na društvenoj mreži Instagram.

- Dobro veče, javljam se iz Bosne i Hercegovine. Želim da se izvinim sam sebi jer sam toliki konj koji pada na provokacije muškarca koji radi trepavice i šprica botoks. Blam me je zbog koga sam došao u Bosnu i obećavam da više nikad neću pasti na provokacije od muškarca koji radi trepavice i šprica usta. Želim vam lep dan - rekao je Alibaba.

Autor: A. Nikolić