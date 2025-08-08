AKTUELNO

Domaći

Obećavam da više nikad neću... Alibaba se oglasio iz Bosne, ima novu ŠOK PORUKU za Luku Vujovića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Hitno reagovao!

Od sinoć društvene mreže i medije trese haos Asmina Durdžića i Luke Vujovića koji se žestoko prepucavaju pretnjama i prozivkama. Njih dvojica su se dogovorili da se suoče u Banja Luci, a dok je Alibaba besno oščekivao njihov susret, Aneli Ahmić je sa dečkom bila na remontu.

pročitajte još

Rat bukti: Asmin upitao Luku kada stiže u Bosnu, njegov odgovor ga izbacio iz TAKTA (FOTO)

Foto: Pink.rs

Kad je Alibaba video paparaco fotke na našem portalu odmah se oglasio putem svog profila na društvenoj mreži Instagram.

pročitajte još

Pink.rs paparaco: Luka i Aneli ne mare za Alibabu! Dok Asmin besno čeka suočavanje, njih dvoje uživaju na remontu (FOTO)

- Dobro veče, javljam se iz Bosne i Hercegovine. Želim da se izvinim sam sebi jer sam toliki konj koji pada na provokacije muškarca koji radi trepavice i šprica botoks. Blam me je zbog koga sam došao u Bosnu i obećavam da više nikad neću pasti na provokacije od muškarca koji radi trepavice i šprica usta. Želim vam lep dan - rekao je Alibaba. 

Video: privatna arhiva

Autor: A. Nikolić

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Politika

U RUMI ĆE DA SVIRAJU KRAJ?! Vučić poslao jasnu poruku BLOKADERIMA: Umoriće se ako bude trebalo da obiđu sve fabrike koje sam u Rumi napravio (VIDEO)

Svet

PANIKA U AVIONU! U avionu Ryanair izbio POŽAR, putnici beže iz letelice, ima POVREĐENIH (VIDEO)

Fudbal

PRETUČEN ZBOG DUKSERICE PARTIZANA: Mladić (18) u komi, lekari se bore za njegov život – oglasio se klub!

Fudbal

HITNA REAKCIJA ZBOG SRAMNOG POSTUPKA ALBANCA! FSS uputio zahtev UEFA zbog skandala u Gelzenkirhenu

Domaći

SLOMLJEN ZBOG RAZVODA?! Oglasio se bivši muž Marije Mikić i poslao nikad emotivniju poruku, a onda usledio ŠOK: Javno ponudio pevačici da joj napravi

Politika

'ZAHTEVAMO HITNO OSLOBAĐANJE IGORA POPOVIĆA IZ PRIŠTINSKOG KAZAMATA' Oglasio se Marko Đurić: Srbija ne može da toleriše kurtijevo divljačko ponašanje!