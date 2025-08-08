AKTUELNO

Domaći

Ena Čolić otvorila vrata svog novog stana: Ovde živi učesnica Elite, a ovaj kutak joj je posebno bitan! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Ovim rečima je oduševila svoje pratioce!

Ena Čolić sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelila je kadrove iz novo stana u kojem će živeti. Ona je usnimila kako izgleda deo nekretnice i napisala da je ovo njen novi početak.

pročitajte još

Pink.rs paparaco: Luka i Aneli ne mare za Alibabu! Dok Asmin besno čeka suočavanje, njih dvoje uživaju na remontu (FOTO)

Foto: Instagram.com

Čolieva se takođe uslikala i ugledalo i već pripremila svoje pratioce da će sa tog mesta često viđati njene objave, a tim rečima je sigurno oduševila njene fanove.

pročitajte još

Slavlje u domu Sanje Stanković: Ovo je za nju poseban dan, odmah se oglasila! (FOTO)

- Odavde ćete gledati moje storije ubuduće - napisala je bivša učesnica "Elite".

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Ena Čolić

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Pravo lice Teodore Džehverović: Pokazala kako izgleda bez trunke šminke i veštačke kose, prizor će vas oduševiti! (FOTO)

Domaći

VEŠTE RUKE: Slađana Trajković se pohvalila izgledom svojih uksršnjij jaja, pa otkrila ko joj je pomagao tokom bojenja! (FOTO)

Domaći

Ovaj prizor nikog ne ostavlja ravnodušnim: Milica podelila fotku male Barbare, jedan detalj ostaviće vas bez daha! (FOTO)

Domaći

OVAKO HOT JE DUGO NISMO VIDELI! Viki Miljković u ultra kratkom miniću, pokazala PREVIŠE! Pekrstila noge pa zapalila Instagram! Komentari pljušte kao k

Domaći

Ana Korać podelila emotivnu sliku sa mužem i sinom: Pogledajte kako uživaju na odmoru, poslala dirljivu poruku! (FOTO)

Domaći

Nikad iskrenija: Đina Džinović oduševila sve dirljivim rečima o Melini: Nikad nije skinula osmeh, šta god da se dešavalo... (FOTO)