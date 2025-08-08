Ena Čolić otvorila vrata svog novog stana: Ovde živi učesnica Elite, a ovaj kutak joj je posebno bitan! (FOTO)

Ovim rečima je oduševila svoje pratioce!
Ena Čolić sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelila je kadrove iz novo stana u kojem će živeti. Ona je usnimila kako izgleda deo nekretnice i napisala da je ovo njen novi početak.
Čolieva se takođe uslikala i ugledalo i već pripremila svoje pratioce da će sa tog mesta često viđati njene objave, a tim rečima je sigurno oduševila njene fanove.
- Odavde ćete gledati moje storije ubuduće - napisala je bivša učesnica "Elite".
Autor: A. Nikolić