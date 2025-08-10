AKTUELNO

Karić odrešio kesu: Andreu zasipa skupocenim poklonima, mnoge žene ovu mogu samo da sanjaju! (FOTO)

Foto: Pink.rs

Pohvalila se skupocenim poklonom!

Stefan Karić pred ulazak u "Elitu 8" obnovio je vezu sa Andreom Bogdanović, a nakon što je 10 meseci proveo u najgledanijem rijalitiju u regionu nastavili su tamo gde su stali.

Foto: Instagram.com

Stefan i Andrea nedavno su zajedno bili na letovanju u Crnoj Gori, a koliko je Karić brižan prema njoj pokazala je i njena najnovija objava. Naime, Andrea je podelila sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram da je od Stefana na poklon dobila skupocenu torbu.

- Crveno na ljubav - napisala je ona.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

