AKTUELNO

Domaći

NAPETO NA SAMOM SARTU! Uroš i Mića počastili jedan drugog žestokim uvredama, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Na samom početku emisije ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović obavila je razgovor sa večerašnjim gostima Lepim Mićom i Urošem Stanićem. Ona je otkrila da če se Nenad Marinković Gastoz njima kasnije pridružiti u studiju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gastoz će doći uskoro, on je treći gost - kazala je voditeljka.

- Na moru je bio, sigurno su gužve - dodao je Stanić.

- Šta se ti odmah mešaš, idi*te jedan - istakao je Mića.

- Ne čujem te, ja sam ovde poneo moju Kelvin Klajn torbicu, pogledaj kakva je. Samo lanci i sjaj - kazao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebe je taj Kelvin je*ao. Ti si pun spe*me - dodao je Mića.

- Ja sam k'o Sveta Marija. Imao sam samo deset muškaraca u životu, da se razumemo - kazao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Miroslav Pržulj – Lepi Mića

#Uroš Stanić

#ZADRUGA ELITA

POVEZANE VESTI

Domaći

OBEZBEĐENJE HITNO REAGOVALO! Matea i Uroš u žestokom sukobu, uvrede pljušte na sve strane! (VIDEO)

Domaći

Ona i jeste za iskorišćavanje: Mateja i Uroš počastili jedan drugog žestokim uvredama, dotakli se Aneli, pa ni nju nisu poštedeli! (VIDEO)

Zadruga

Leti perje: Sara ušla u žestok klinč sa Kristinom Buđevac! Totalna eksalacija netrpeljivosti! (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE! Marko žestoko zaratio sa Mićom! Leti uvrede na sve strane! ŠOK! (VIDEO)

Zadruga

PAKLENE NOMINACIJE ODABRANIH! Dača i Ivan se čašćavaju uvredama kao nikada do sad, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

'IMAŠ KUĆU U TIVTU, A NOSIŠ DRONJKE!' Leti perje između Ivana i Miće! Počastili jedan drugog NAJGNUSNIJIM uvredama, pa doveli temperaturu u Beloj kući