NAPETO NA SAMOM SARTU! Uroš i Mića počastili jedan drugog žestokim uvredama, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Haos na sve strane!
Na samom početku emisije ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović obavila je razgovor sa večerašnjim gostima Lepim Mićom i Urošem Stanićem. Ona je otkrila da če se Nenad Marinković Gastoz njima kasnije pridružiti u studiju.
- Gastoz će doći uskoro, on je treći gost - kazala je voditeljka.
- Na moru je bio, sigurno su gužve - dodao je Stanić.
- Šta se ti odmah mešaš, idi*te jedan - istakao je Mića.
- Ne čujem te, ja sam ovde poneo moju Kelvin Klajn torbicu, pogledaj kakva je. Samo lanci i sjaj - kazao je Stanić.
- Tebe je taj Kelvin je*ao. Ti si pun spe*me - dodao je Mića.
- Ja sam k'o Sveta Marija. Imao sam samo deset muškaraca u životu, da se razumemo - kazao je Stanić.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: S.Z.