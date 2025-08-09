KADA JE POSLUŽILA HRANU, SVE JE REKLA: Gastoz otkrio detalje o upoznavanju sa Anđelinom majkom, pa izazvao Mićinu reakciju! ŠOK NAD ŠOKOVIMA! (VIDEO)

Šok!

Nakon što je Nenad Marinković Gastoz u emisiji ''Narod pita'' otkrio kako je protekao boravak u Crnoj Gori i upoznavanje sa roditeljima Anđele Đuričić, Lepi Mića je reagovao, ističući da smatra da taj odnos nema nikakav potencijal.

- Meni ne deluje kao da je Mića napolju zadovoljan - rekao je Gastoz.

- Ja sam zadovoljan i srećan. Moja kruna života je moja unuka, to je pravi ponos i moja sreća. Se*em ti se na to prvo mesto i na tebe Uroše sa tom torbom - kazao je Mića.

Gastoze, ti si upoznao Anđeline roditelje. Šta je njena majka imala da kaže? - upitala je voditeljka.

- Kada je izbacila hranu na sto, sve je rekla. Bili su rolati, krompirići, torta...razni specijaliteti. Veoma je bilo. Dobri su i čestiti ljudi. Ljudi moraju da shvate da je Anđela skroz drugačije nego što misle, ona je jedna divna osoba - kazao je Gastoz.

- Ja u te priče vaše o srećnoj ljubavi ne verujem. Gastoz je govorio da se ohladio od nje, da nema tu sreće nikakve, jedno drugom su sve i svašta izgovarali, a sad je to neka velika ljubav?! Kako da ne. Gastoze, na*komančino jedna. Pi*ko jedna - rekao je Mića.

- Je l' tvrdiš? U istima ti pr*im. Ajde, skloni se, Mićo. Uzmi neki čaj, smiri se - dodao je Gastoz.

Usledilo je uključenje narednje gledateljke.

- Nataša iz Beograda kraj telefona. Uroše, pozdrav tebi. Mislila sam da ćeš zauzeti bolje mesto. Uvek si govorio prave stvari i spadao si veći muškarac od mnogih - rekla je gledateljka.

