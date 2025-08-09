AKTUELNO

Domaći

KADA JE POSLUŽILA HRANU, SVE JE REKLA: Gastoz otkrio detalje o upoznavanju sa Anđelinom majkom, pa izazvao Mićinu reakciju! ŠOK NAD ŠOKOVIMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nakon što je Nenad Marinković Gastoz u emisiji ''Narod pita'' otkrio kako je protekao boravak u Crnoj Gori i upoznavanje sa roditeljima Anđele Đuričić, Lepi Mića je reagovao, ističući da smatra da taj odnos nema nikakav potencijal.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni ne deluje kao da je Mića napolju zadovoljan - rekao je Gastoz.

- Ja sam zadovoljan i srećan. Moja kruna života je moja unuka, to je pravi ponos i moja sreća. Se*em ti se na to prvo mesto i na tebe Uroše sa tom torbom - kazao je Mića.

Gastoze, ti si upoznao Anđeline roditelje. Šta je njena majka imala da kaže? - upitala je voditeljka.

- Kada je izbacila hranu na sto, sve je rekla. Bili su rolati, krompirići, torta...razni specijaliteti. Veoma je bilo. Dobri su i čestiti ljudi. Ljudi moraju da shvate da je Anđela skroz drugačije nego što misle, ona je jedna divna osoba - kazao je Gastoz.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja u te priče vaše o srećnoj ljubavi ne verujem. Gastoz je govorio da se ohladio od nje, da nema tu sreće nikakve, jedno drugom su sve i svašta izgovarali, a sad je to neka velika ljubav?! Kako da ne. Gastoze, na*komančino jedna. Pi*ko jedna - rekao je Mića.

- Je l' tvrdiš? U istima ti pr*im. Ajde, skloni se, Mićo. Uzmi neki čaj, smiri se - dodao je Gastoz.

Usledilo je uključenje narednje gledateljke.

- Nataša iz Beograda kraj telefona. Uroše, pozdrav tebi. Mislila sam da ćeš zauzeti bolje mesto. Uvek si govorio prave stvari i spadao si veći muškarac od mnogih - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Stigla Janjuševa reakcija na Lukino uništavanje njegovih stvari: Aneli u programu UŽIVO iznela DETALJE! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Matora SUROVO optužila Anitu da je htela da otkrije detalje iz njenog života, pa izazvala BESNU reakciju učesnika: AKO SI ČISTA, ŠTA

Domaći

Šok nad šokovima: Stefani obelodanila skandalozne detalje o Matorinoj vezi sa Helenom Topalović! Pljunula je pred majkom, pali i šamari (VIDEO)

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Terza pobesno zbog saznanja o Milici i Urošu, pa PORUČIO: Budi dobar očuh, pošto meni majka mog deteta... (VIDEO)

Farmeri

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Boža Džons celom svetu predstavio NOVU DEVOJKU: Upoznajte Viktoriju, njegovu simpatiju sa pijace (VIDEO)

Domaći

Ne štede reči! Karić otkrio da je očekivao IZDAJU od Anđele, Luka razvezao jezik: Kada je rekla da... (VIDEO)