OBJAVIO MU RAT?! Gastoz izrazio sumnju da ga je Karić UKLONIO sa društvenih mreža! (VIDEO)

Šok!

U toku emisije ''Narod pita'', potegla se tema o odnosu Nenada Marinkovića Gastoza i Stefana Karića.

- Da li si se čuo sa Karićem, bio mu je rođendan? - upitala je voditeljka.

- Nismo se čuli. Međutim, nedavno mi je izašlo na Instagramu da ga zapratim, a imam utisak da smo se ranije pratili. Ne znam, iskreno, da li je on mene skinuo sa Instagrama, ili šta je u pitanju, ali dobro. Možda i ja grešim - kazao je Gastoz.

- Kad smo kod Instagrama, Sofija je kupila pratioce, to sam primetio. Kakvi su ono profili koji je prate? Sve lažnjak do lažnjaka! Smešna je i iskompleksirana jer sam ja bitniji od nje - kazao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.