ĆALE JE LEGENDA, KEVA ME ODUŠEVILA, A BURAZER... Gastoz progovorio o susretu sa Anđelinom porodicom: Evo koje utiske nosi iz Đenovića (VIDEO)

Otvoreno o porodici Anđele Đuričić i letovanju!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.

U program se uključila gledateljka koje je bila ogorčena na način komunikacije u studilu, a onda je istakla da je ona podrška Anđele Đuričić, pa se obratila Gastozu:

- Ovo je katastrofa, ne može ni da se sluša, ni da se postavljaju pitanja. Ja sam Anđelina podrška, Nenade ja čestitam na kruni i po meni si ti najveći rijaliti igrač svih vremena. Žao mi je što Anđela nije pobedila, ali čestitam. Ne bih mnogo da te hvalim, volela bih da mi kažeš kako je bilo u Crnoj Gori? -pitala je gledateljka.

- Bilo je prelepo, prvo zajedničko putovanje. Upoznao sam njene roditelje i njenu ekipu. Prošao sam kroz ceo Herceg Novi i upoznao sam njene. Igrao sam se sa njenom sestrom od tetke Nikolijom. Uprta je sva pažnja u nju i ko je vidi želi da se igra sa njom. Ćale je legenda, a keva me oduševila sa večericom. Burazer je bio tvrd, ali sam ga omekšao, nadam se -rekao je Gastoz, pa dodao:

- Ustali smo ranije da stignemo na vreme, polomio nas je put. Sve pet i samo da ostane ovako što duže. Dokle god smo mogli da krijemo da smo zajedno, krili smo, sad više ne možemo da krijemo -rekao je Gastoz.

- Kako reagiješ na hejt komentare i kako se nosite sa tim? -pitala je Gledateljka.

- Ja sam stvarno navikao na to i ne interesuje me. To me ne dodiruje, kao da ne postoji, posebno sada kada neki ti dušebrižnici kače i se**ndaju u želji da nas iznerviraju. Meni je to smejurija, ali što ih je više, oni nam prave reach na Instagramu. Što ih je više, nama se nižu brojke -rekao je Nenad, pa se osvrnu na ponašanje Anđele Đuričić iza kamera:

- Ona je odbojan prema ljudima koje ne upozna dobro. Ona ima taj odbrambeni mehanizam i ne želi d ajoj svako priđe. Ona je moj šoumen, a ne ja njen. Dva minuta nam nije dosadno u kolima, da je ona takva bila unutra, ja bih bio šesti. Riba nije normalna, obožavam je -rekao je on.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. V.