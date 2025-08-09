ONA JE ZBOG NJEGA... Gastoz i Uroš otkrili nove detalje o vezi Anite i Boškića! Evo šta su uradili jedno za drugo: Mića i Uroš otpočeli novu rundu brutalnog sukoba (VIDEO)

Otkrili nove detalje!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.

Voditeljka je podestila čitaoce portala Pink.rs o vezi Anite Stanojlović i Boškića koja danima intrigira javnost, a onda su Gastoz i Uroš otkrili detalje.

- Najjači su, koliko su me iznenadili, ja sam se šokirao -rekao je Gastoz.

- Jeste, uživaju u ljubavi, prelepo im je i baš mi je drago zbog njih -rekao je Uroš.

- Moram da pohvalim Boškića, napravio je punjenu papriku zbog nje -rekao je Gastoz.

- Anita je zbog njega pravila musaku zbog njega, Dopunjuju se, idi u bioskom i druže se -otkrio je Uroš.

U emisiju se uključila gledateljka koja je potkačila Gastoza zbog spornog ponašanja u drugom rijalitiju, pa oplela po njegovim postupcima, ali i postupcima njegove devojke Anđele Đuričić.

- Kad sinu u pravu nih dvojica skaču kao jarčevi. On je rekao Mići da bira koji će sanduk -rekla je gledateljka.

- To niko od nejgove podrške nije osudio -rekao je Mića, pa uputio uvrede na račun Uroša, a Stanić mu je brutalno odgovorio:

- Kad hoću ovakvo nešto da pogledam, ja ukljičim horor film. Ja volim dijalog i konverzaciju na različite teme. Ja sa tobom ne mogu da pričam ništa. Ti sem prostakluka ništa ne možeš da pružiš, a ja mogu inteligenciju. Ja ne vidim burmu na Mićinoj ruci, Mića se razveo. Gde je burma? -pitao je Uroš.

- Ovo nosi muška ku*va, ti si muška d*olja -rekao je Mića, pa uzeo Uroševu torbicu i pokazao je gledaocima.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. V.