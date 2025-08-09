Otkrili nove detalje!
U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.
Voditeljka je podestila čitaoce portala Pink.rs o vezi Anite Stanojlović i Boškića koja danima intrigira javnost, a onda su Gastoz i Uroš otkrili detalje.
- Najjači su, koliko su me iznenadili, ja sam se šokirao -rekao je Gastoz.
- Jeste, uživaju u ljubavi, prelepo im je i baš mi je drago zbog njih -rekao je Uroš.
- Moram da pohvalim Boškića, napravio je punjenu papriku zbog nje -rekao je Gastoz.
- Anita je zbog njega pravila musaku zbog njega, Dopunjuju se, idi u bioskom i druže se -otkrio je Uroš.
U emisiju se uključila gledateljka koja je potkačila Gastoza zbog spornog ponašanja u drugom rijalitiju, pa oplela po njegovim postupcima, ali i postupcima njegove devojke Anđele Đuričić.
- Kad sinu u pravu nih dvojica skaču kao jarčevi. On je rekao Mići da bira koji će sanduk -rekla je gledateljka.
- To niko od nejgove podrške nije osudio -rekao je Mića, pa uputio uvrede na račun Uroša, a Stanić mu je brutalno odgovorio:
- Kad hoću ovakvo nešto da pogledam, ja ukljičim horor film. Ja volim dijalog i konverzaciju na različite teme. Ja sa tobom ne mogu da pričam ništa. Ti sem prostakluka ništa ne možeš da pružiš, a ja mogu inteligenciju. Ja ne vidim burmu na Mićinoj ruci, Mića se razveo. Gde je burma? -pitao je Uroš.
- Ovo nosi muška ku*va, ti si muška d*olja -rekao je Mića, pa uzeo Uroševu torbicu i pokazao je gledaocima.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: M. V.