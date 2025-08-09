TO JE ODVRATNO: Gastoz izneo ŠOK TVRDNJE na račun Lepog Miće, a tiču se njegove supruge! Nastao totalni haos u studiju (VIDEO)

Mića doživeo nervni slom!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.

Gastoz je odlučio da iznese šok tvrdnje na račun Lepog Miće i njegove supruge, a ovo je duboko pogodilo Miću, pa je napravio haos u studiju i doživeo pomračenje.

- Kad si upoznao suprugu? -pitao je Gastoz.

- 1988. u Sarajevu -rekao je Mića.

- Ja znam što niko ne zna. Je l' bila trudna? Čuo sam da je bila trudna kad ste se upoznali -pitao je Gastoz.

- Ja sam to isto čuo, sram te bilo, trudnu ženu si nahvatao -potvrdio je Uroš.

- Moja žena je bila samo sa mnom trudna. Ako Gastoz priča istinu, ja mu dajem stan. Ako Gastoz laže... -vikao je Mića.

- Ja ne mogu da verujem koliko se upecao za nešto što nije istina -rekao je Gastoz.

- Snežana tuži Gastoza! Je*em li ti majku, Snežana tuži pseto -urlao je Mića.

- To su komentari ljudi koji kruže internetom -rekao je Uroš.

- Što bi se iznervirao? Ja se nisam nervirao kada si ti govorio da sam ostavio trudmu devojku napolju -rekao je Gastoz.

- Au Mićo, ja sam u šoku za trudnu ženu -rekao je Uroš.

- Čuo sam da su ti je namestili, da nisi znao da je trudna. To je stvarno odvratno jer znam da on poštuje njegovu ženu -rekao je Gastoz.

- Snežana je sestra mog druga. Komentari pišu svašta... Ja sam se pženio, a Snežana je ostala trudna posle tri godine -rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. V.