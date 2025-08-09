KETI SE UKLJUČILA U EMISIJU! Otkrila da je Gastozu pisala poruke, a on joj nije odgovarao: Nenad odmah obelodanio prepisku! Evo šta bivša učesnica Elite nakon svega misli o Anđeli (VIDEO)

Keti napravila pometnju u studiju!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.﻿﻿﻿﻿﻿

U emisiju se uključio gledalac koji je žestoko potkačio Lepog Miću, dok je o Gastozu imao samo reči hvale. Mića na ovo nije ostao imun, pa mu je brutalno odgovoarao, a onda je novo uključenje totalno pomrsilo konce.

- Gledam te i jedem se kao i cela tvoja armija. Tri pobede, prvi jutjuber na Balkanu, 25 pesama. Sećam se kada ti je Ana Spasojević rekla: "Gale, zaboravio si ko si". Ne treba ti da te pljuju. Niko nema jedan hit i držite se ti i Anđela do kraja. Živite kao što ste ga živeli ovih dana. Da li su oni svesni da su se igrali kako sviraš? Da li su svesni da si imao 50%, da li oni znaju koliko je to? -rekao je gledalac.

- Da li ste vi toliko ljudi bolesni da ne vidite ništa? Da li je moguće da ste toliko pristrasni? Ko si ti da to podržavaš? -ponavljao je Mića.

- Ja ti obećavam da ću lično da te hapsim i da ću da ti pišem krivičnu prijavu za uvredu časti -rekao je gledalac.

- Sram te bilo šta pričaš -vikao je Mića.

- Ja ću da ti pišem prijavu. Zašto nisi branio Anđelu? Ja ću razgovarati sa tobom u mojoj kancelariji. Zovem zbog mog barata, Gastoze, slušaj me. Ovo ću ja da rešim -rekao je gledalac.

Nakon pomenutog gledaoca, u program se uključila i bivša rijaliti učesnica Katarina Samardžić Keti, pa rešila da raspravi dramu sa Gastozom.

- Kad ćemo nas dvoje u Sidro? Šta ste mi obećali kad ste bili unutra? -pitala je gledateljka Lepog Miću.

- Sram te bilo Mićo, imaš ženu. Dogovaraš sastanak na televiziji, a imaš ženu kući -rekao je Uroš.

- Zvala sam jer je Gastoz rekao da mu se nisam javila. Javila sam mu se, a on meni nije odgovorio. Pisala sam mu na Instagram, sve vreme sam ja podrška i podržavam ljubav. Ne znam šta sam pogrešno uradila. Mi se nismo posvađali i nemoj da pričaš da ti se nisam javila -rekla je Keti, a Gastoz je pokušao da nađe prepisku.

- Šta si uradila sa rastoranom? E, pi*ko jedna jedi go*na bre. Jesi naštelovao ovo poruke da nestaju? Koliko sam ti zahvalna na svemu, toliko si pi*ka -bile su neke od poruka koje je Keti slala Gastozu.

- Polomila sam nogu na sedam mesta, za deset dana mislim da ću bez štake -rekla je Keti.

- Misliš li i dalje da otvorip restoran sa Gastozom? -pitao je Mića.

- Da, stojim pri tome da uvek može da dođe -rekal je Keti.

- Kada si izašla, ti si Gastoza otpisala, a Stefana digla u nebesa -rekao je Mića.

- Gastoz je trebao između redova da pričita -rekla je Keti.

- Ja sam mislio da si mi se rugala sa tim -rekao je

- Zašto si ostavila prostora da sumnjamo da ti i Gastoz imate neki dogovor? -pitala je voditeljka.

- Nas dvoje nismo imali ništa drugo sem drugarstva. Postoje neke stvari koje smo nas dvoje pričali jedno izmđu drugog. To su neke privatne stvari o kojima ja ne želim da pričam -rekla je Keti, a onda se osvrnula na Anđelu:

- Nemam šta lepo da kežm za tu devojku, ako je to njegova sreća ja ga podržavam -rekla je Keti.

- Joj koji ološ ova Keti, takav prijanac se ne ređa. Gastoza juri po celom gradu, neka se seti ko su ljui koji su joj pomogli. Sad joj je samo bitno da se vidi na nekom afteru sa Gastozom. Se*si kuvarica i Gastoz zna da je ona opajdara -pričitala je Ana poruku Ivana Marinkovića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. V.