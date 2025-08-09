OVE NOĆI SE IZNOSE SVI DOKAZI! Prvo javno suočavanje Sofije i Sanje posle Elite večeras u NAROD PITA! Stiže i Marko, vreme je za ISTINU o Švajcarskoj!

Voditeljka Maša Mihailović večeras će u emisiji "Elita - Narod pita" na TV Pink ugostiti trojku koja će zapaliti studio!

U vrućim stolicama naći će se ljubavni par Sanja Grujić i Marko Stefanović, koji će posle "Elite" progovoriti o odnosu s njegovom porodicom posle niza javnih skandala o kojima se dugo polemisalo u javnosti.

Večeras gostuje i Sofija Janićijević, a ovo će biti prvo suočavanje nje i Sanje posle brutalnih svađa u "Eliti". I jedna i druga su svojevremeno najavljivale da će u emisiji "Narod pita" izneti brojne dokaze jedna o drugoj - Sofija o zajedničkom životu sa Sanjom u Švajcarskoj, a koja će šta dokazati, saznaćemo večeras.

Gledaoci će, kao i uvek, biti u prilici da se uključe uživo u program i postavljaju pitanja gostima pozivom broja telefona 0677/300-300.

