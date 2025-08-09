AKTUELNO

Domaći

OVE NOĆI SE IZNOSE SVI DOKAZI! Prvo javno suočavanje Sofije i Sanje posle Elite večeras u NAROD PITA! Stiže i Marko, vreme je za ISTINU o Švajcarskoj!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Voditeljka Maša Mihailović večeras će u emisiji "Elita - Narod pita" na TV Pink ugostiti trojku koja će zapaliti studio!

U vrućim stolicama naći će se ljubavni par Sanja Grujić i Marko Stefanović, koji će posle "Elite" progovoriti o odnosu s njegovom porodicom posle niza javnih skandala o kojima se dugo polemisalo u javnosti.

Foto: Pink.rs

Večeras gostuje i Sofija Janićijević, a ovo će biti prvo suočavanje nje i Sanje posle brutalnih svađa u "Eliti". I jedna i druga su svojevremeno najavljivale da će u emisiji "Narod pita" izneti brojne dokaze jedna o drugoj - Sofija o zajedničkom životu sa Sanjom u Švajcarskoj, a koja će šta dokazati, saznaćemo večeras.

Foto: Pink.rs

Gledaoci će, kao i uvek, biti u prilici da se uključe uživo u program i postavljaju pitanja gostima pozivom broja telefona 0677/300-300.

Autor: D. T.

#ELITA

#Marko Stefanović

#Narod Pita

#Sanja Grujić

#Sofija Janicijevic

POVEZANE VESTI

Domaći

Spremite se za žestoku noć na TV PINK: U Narod pita stižu Kačavenda, Aneli i Ivan Marinković, nema sumnje da vas očekuje zanimljivo veče!

Domaći

Suočavanje muža i ljubavnika večeras na Pinku! U Narod pita stižu Ivan Marinković i Uroš Rajačić, sve će isterati na čistac!

Domaći

Pobednica protiv žestokog neprijatelja! Večeras će goreti Narod pita, u studio stižu Anita i Ivan Marinković!

Domaći

Upravo na TV Pink: U Narod pita stigao neverovatan duo - Kačavenda i Uroš će večeras odgovarati na vaša pitanja!

Domaći

FARMERI STIŽU U NAROD PITA! Vreme je za suočavanje Lakića i Saleta Luksa, pratite uživo od 20h na Narodnoj TV!

Domaći

Večeras istina izlazi na videlo: U Narod pita stižu Jelena i Uroš Rajačić! Vreme je da priznaju da li su u vezi!